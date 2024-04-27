Один случай на 20 лет! Командам Овечкина и Кучерова теперь поможет лишь невероятный подвиг

За последние 80 лет в НХЛ зафиксировано четыре завершённых камбэка с 0-3 в серии. К одному из них причастен нынешний тренер «Рейнджерс».

Ближайшей ночью за океаном могут определиться первые участники второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз» находятся в шаге от выхода в четвертьфинал розыгрыша Кубка Стэнли, ведя с комфортным счётом 3-0 в сериях с «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» соответственно. В аналогичной позиции находится и «Нью-Йорк Рейнджерс» в противостоянии с «Вашингтон Кэпиталз», но четвёртый матч в этой серии состоится на день позже. Чтобы продлить сезон и пробиться в следующий раунд, «островитянам», «молниям» и «капиталистам» нужно совершать потрясающий камбэк, аналогов которому за всю историю североамериканской лиги было зафиксировано всего четыре случая. Вспомним их.

Сезон-1941/1942: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз» — 4-3

Результаты игр: 2:3, 2:4, 2:5, 4:3, 9:3, 3:0, 3:1.

79 лет назад в НХЛ играли всего семь команд. Многие хоккеисты были призваны на военную службу (ведь в те времена проходила крупнейшая в истории человечества война), но сезон в главной хоккейной лиге мира всё равно состоялся. «Торонто» обыграл в полуфинале победителя регулярного чемпионата «Рейнджерс» и в седьмой раз с 1933 года пробился в финал Кубка Стэнли.

Интересно, что все предыдущие шесть финалов «кленовые листья» проиграли. Поначалу казалось, что и 1942 год не станет исключением – после трёх матчей «Ред Уингз» уверенно вели в серии 3-0. Только перед четвёртым матчем тренерский штаб «кленовых листьев» решился на перестановки в составе, и это принесло свои плоды: проигрывая по ходу четвёртой встречи 0:2, «Торонто» вырвал победу — 4:3.

В той же игре разозлённый частыми удалениями в своей команде старший тренер «Ред Уингз» Джек Адамс набросился на судью Мела Харвуда и был дисквалифицирован до конца плей-офф. Как позднее оказалось, тот матч стал переломным моментом серии. В пятой игре «кленовые листья» уверенно разгромили соперников — 9:3. В шестой встрече великолепно сыграл голкипер канадской команды Тюрк Брода, и счёт в серии сравнялся. В седьмом матче «Торонто» удалось сравнять счёт в начале третьего периода, а затем – вырвать победу.

Сезон-1974/1975: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4-3

Результаты игр: 4:5, 1:3, 4:6, 3:1, 4:2, 4:1, 1:0.

«Айлендерс» впервые попали в плей-офф с момента своего появления в лиге в 1972 году. В первом раунде им противостояли их именитые соседи – «Рейнджерс». В решающем матче «островитяне» вырвали победу в дополнительное время – 4:3.

В четвертьфинале «Айлендерс» поджидал «Питтсбург Пингвинз», который до этого уверенно расправился с «Сент-Луис Блюз». И здесь «пингвины» уверенно стартовали, добившись трёх побед кряду, в которых им удалось забросить 14 шайб. Правда, в следующих четырёх играх «Питтсбург» забил Чико Рёшу всего четыре гола. Голкипер «островитян» показал сверхнадёжную игру, оставив свои ворота на замке в седьмом матче серии.

Спустя 33 года «Айлендерс» повторили достижение «Торонто». Интересно, что в следующем раунде «островитяне» также смогли отыграться в серии со счёта 0-3, но всё-таки уступили «Филадельфии Флайерз» в решающей встрече.

Сезон-2009/2010: «Филадельфия» — «Бостон Брюинз» — 4-3

Результаты игр: 4:5 ОТ, 2:3, 1:4, 5:4 ОТ, 4:0, 2:1, 4:3.

А спустя ещё 35 лет уже сами «лётчики» оформили один из главных камбэков в истории плей-офф НХЛ. Тот плей-офф для американской команды вообще едва не стал историей золушки. В розыгрыш Кубка Стэнли «Флайерз» пробились в самый последний момент, и в первом раунде их поджидал «Нью-Джерси Дэвилз» с великолепным Мартином Бродо на последнем рубеже. «Филадельфия» справилась с этим испытанием и вышла на одного из главных фаворитов того плей-офф «Бостон».

«Медведи» уверенно расправились с «лётчиками» в трёх стартовых матчах серии. Казалось, что команда, где собраны такие бойцы, как Здено Хара, Патрис Бержерон, Милан Лучич, Марк Рекки, и где есть такой вратарь, как Туукка Раск, без проблем доведёт дело до логического результата, но «Бостон» дрогнул. Четвёртая игра завершилась победой «Филадельфии» в овертайме, в пятой превосходство «лётчиков» было куда более явным, а в шестой всё снова решило преимущество в одну шайбу.

При этом они потеряли из-за травмы основного вратаря Брайана Буше, и в концовке серии ворота команды защищал Майкл Лейтон. В начале седьмой игры «Бостон» решил смять своего соперника, выигрывая к 15-й минуте со счётом 3:0. Но больше «Филадельфия» не пропускала, а атака команды ликвидировала отставание уже к середине матча. В итоге всё решил гол Симона Ганье за семь минут до конца основного времени. «Лётчики» не только отыгрались с 0-3 в серии, они ликвидировали отставание в три шайбы в седьмом матче и вырвали победу.

«Филадельфия» — «Бостон Брюинз» Фото: Michael Dwyer/AP Photo/ТАСС

Интересный сюжетный поворот заключается в том, что «Филадельфией» 14 лет назад руководил не кто иной, как Питер Лавиолетт – нынешний главный тренер «Рейнджерс». И теперь уже «синерубашечники» ведут 3-0 в серии с командой, которая заскочила на последнюю ступеньку уходящего в плей-офф поезда. Так что Лавиолетт на личном примере может рассказать своим хоккеистам, что 3-0 – это ещё не гарантия окончательного успеха и что расслабляться ещё не время.

Сезон-2013/2014. «Лос-Анджелес Кингз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4-3

Результаты игр: 3:6, 2:7, 3:4 ОТ, 6:3, 3:0, 4:1, 5:1.

После потрясающего камбэка в четвертьфинале «Филадельфия» в 2010-м в итоге добралась до финала Кубка Стэнли, где в шестиматчевой серии уступила «Чикаго Блэкхоукс» (2-4). А вот «Лос-Анджелес Кингз» четыре года спустя феноменальным камбэком открыл себе дорогу к титулу.

Самым сложным испытанием для команды Дэррила Саттера стала стартовая серия плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс». «Короли» вдребезги провалили начало кубкового пути, проиграв три матча подряд. Причём в двух первых встречах в воротах «Лос-Анджелеса» побывало 13 шайб. Но дальше «короли» показали настоящий чемпионский характер и сотворили подвиг. Самое удивительное было в том, что, уступая в серии 0-3, «Лос-Анджелес» ни разу не оказался на грани вылета.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Сан-Хосе Шаркс» Фото: Damon Tarver/ZUMA/ТАСС

«В прошлом году мы были гораздо ближе к победе в серии с «Лос-Анджелесом». Если мы считаем, что были ближе в этом году только потому, что было семь матчей, то это самообман. В последних четырёх играх какой счёт по голам? 5:16? Это не называется быть близко», — честно и мрачно признался после окончания серии наставник «Сан-Хосе» Тодд Маклеллан.

Далеко не каждому хоккеисту удаётся стать частью такого невероятного камбэка. Канадским нападающим Майку Ричардсу и Джеффу Картеру удалось побывать в роли счастливчиков дважды: в 2010 году с «Филадельфией» и в 2014-м с «Лос-Анджелесом». Спустя 10 лет по их пути должны пройти игроки «Вашингтона», «Айлендерс» и «Тампы», иначе плей-офф для них будет завершён уже после первого раунда.