Купер — о возвращении Сергачёва: из-за оваций ему я не слышал, как объявляли Василевского

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился эмоциями от возвращения на лёд российского защитника «молний» Михаила Сергачёва после длительного отсутствия из-за травмы. Сегодня «Тампа» обыграла «Флориду Пантерз» (6:3) и сократила отставание в серии (1-3) первого раунда плей-офф НХЛ.

«Вы слышали, как его приветствовали? При нормальном объявлении ты слышишь фамилии всех игроков, а здесь были овации. Очередь доходит до Василевского, а массовые аплодисменты всё звучат. И я не слышал, как диктор объявлял фамилию Василевского. Шум до сих пор продолжался. Все парни на нашей скамейке встали. Это был волнительный момент, и я думаю, что он сказался на нашей игре в первом периоде», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения 25-летний Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.