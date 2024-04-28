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Купер — о возвращении Сергачёва: из-за оваций ему я не слышал, как объявляли Василевского

Купер — о возвращении Сергачёва: из-за оваций ему я не слышал, как объявляли Василевского
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился эмоциями от возвращения на лёд российского защитника «молний» Михаила Сергачёва после длительного отсутствия из-за травмы. Сегодня «Тампа» обыграла «Флориду Пантерз» (6:3) и сократила отставание в серии (1-3) первого раунда плей-офф НХЛ.

«Вы слышали, как его приветствовали? При нормальном объявлении ты слышишь фамилии всех игроков, а здесь были овации. Очередь доходит до Василевского, а массовые аплодисменты всё звучат. И я не слышал, как диктор объявлял фамилию Василевского. Шум до сих пор продолжался. Все парни на нашей скамейке встали. Это был волнительный момент, и я думаю, что он сказался на нашей игре в первом периоде», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения 25-летний Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Пойнт, Хагель) – 08:54 (5x4)     2:0 Хагель (Хедман) – 12:09 (4x5)     3:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:07 (4x4)     3:1 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 24:17 (5x5)     4:1 Хагель (Сергачёв, Чирелли) – 29:40 (4x4)     4:2 Райнхарт (Монтур, Ткачук) – 31:10 (5x5)     4:3 Экман-Ларссон (Родригес, Луостаринен) – 34:33 (5x5)     5:3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 49:34 (5x5)     6:3 Пол (Кучеров, Хедман) – 56:22 (5x3)    
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