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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 28 апреля

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 28 апреля
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Сегодня, 28 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу со счётом 3:2 ОТ. Счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
27 апреля 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Гюнцель) – 08:00 (5x4)     1:1 Барзал (Пелеч, Хорват) – 30:10 (5x5)     2:1 Пажо (Добсон, Ли) – 41:38 (5x4)     2:2 Ноэсен (Терявяйнен, Нечас) – 54:08 (5x4)     3:2 Барзал (Бортуццо, Хорват) – 81:24 (5x5)    

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0). Счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Пойнт, Хагель) – 08:54 (5x4)     2:0 Хагель (Хедман) – 12:09 (4x5)     3:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:07 (4x4)     3:1 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 24:17 (5x5)     4:1 Хагель (Сергачёв, Чирелли) – 29:40 (4x4)     4:2 Райнхарт (Монтур, Ткачук) – 31:10 (5x5)     4:3 Экман-Ларссон (Родригес, Луостаринен) – 34:33 (5x5)     5:3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 49:34 (5x5)     6:3 Пол (Кучеров, Хедман) – 56:22 (5x3)    

В Торонто (Канада) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» (1:3). Счёт в серии 3-1 в пользу «Бостона».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 ван Римсдайк (Лорей) – 15:09 (5x5)     0:2 Маршан (Макэвой, Койл) – 28:20 (5x4)     0:3 Пастрняк (Маршан, Заха) – 39:18 (5x5)     1:3 Марнер (Любушкин, Бертуцци) – 45:43 (5x5)    

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл третий матч серии плей-офф между «Вегасом» и «Далласом». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 11:09 (5x5)     0:2 Хейсканен (Сегин, Дадонов) – 25:25 (5x5)     1:2 Макнэбб (Стивенсон) – 30:38 (5x5)     2:2 Айкел (Макнэбб) – 33:50 (4x5)     2:3 Джонстон (Робертсон, Сутер) – 76:22 (5x5)    
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