Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу со счётом 3:2 ОТ. Счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0). Счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды».

В Торонто (Канада) завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» (1:3). Счёт в серии 3-1 в пользу «Бостона».

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл третий матч серии плей-офф между «Вегасом» и «Далласом». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии 2-1 в пользу «Вегаса».