«Это феноменально». Хедман оценил неожиданное возвращение Сергачёва в плей-офф НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман оценил неожиданное возвращение после тяжёлой травмы Михаила Сергачёва в четвёртом матче серии с «Флоридой» (6:3). Россиянин отметился результативной передачей.
«Это феноменально. Мы воочию наблюдали за его восстановлением, и он произвёл великолепное впечатление сегодня. Это огромный моральный толчок для нашей команды. Он потрясающий защитник. Сегодня он отлично сыграл, хорошо обращался с шайбой и проделал великолепную работу при голе Хагеля», — цитирует Хедмана пресс-служба клуба.
Напомним, после восстановления от прошлого повреждения 25-летний Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.
- 28 апреля 2024
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