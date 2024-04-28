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Василевский побил рекорд Гашека по победам в плей-офф НХЛ для вратарей из Европы

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (3:0, 1:3, 2:0).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 26. Хоккеист выиграл свой 66-й матч в плей-офф НХЛ. Таким образом, Василевский побил рекорд Доминика Гашека по победам в плей-офф НХЛ для вратарей из Европы. У чеха 65 побед.

Российский нападающий Никита Кучеров в этой встрече отметился тремя результативными передачами, его соотечественник Михаил Сергачёв сделал один ассист.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч серии состоится 29 апреля.