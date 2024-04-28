Стэмкос: появление Сергачёва в матче стало огромной мотивацией для «Тампа-Бэй»

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос прокомментировал возвращение защитника Михаила Сергачёва в четвёртом матче серии плей-офф с «Флоридой» (6:3). Россиянин отметился результативной передачей, болельщики встретили возвращение Сергачёва бурными овациями.

«У меня пошли мурашки по телу от того, как фанаты встретили его возвращение. Вы не видели, какую титаническую работу он провёл, чтобы вернуться на лёд. Его возвращение в такие сроки впечатляет. Его появление на льду стало огромной мотивацией для нашей команды. Сергачёв провёл выдающийся матч, он играет очень важную роль для нашей обороны», — цитирует Стэмкоса пресс-служба клуба.

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения 25-летний Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.