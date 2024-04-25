Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Егор Яковлев назвал главный парадоксальный момент в своих чемпионских титулах в КХЛ

Егор Яковлев назвал главный парадоксальный момент в своих чемпионских титулах в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев назвал главный парадоксальный момент в своих чемпионских титулах в КХЛ. Защитник становился обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2017 году.

— Можно сравнить эмоции от первого и второго титула?
— Нет, конечно. Каждый особенный, каждый имел свои трудности и был по-своему тяжёлым. Поэтому не могу какой-то выделить.

— Первый Кубок вы брали против «Магнитки», второй – против «Локомотива», который тоже вам не чужой. Есть в этом судьба, парадоксальный момент?
— Да, если честно, это такой интересный момент. Первый свой Кубок я поднимал в Магнитогорске, не играя в «Металлурге». А сейчас в Ярославле, не играя в «Локомотиве». Для меня эти команды – не пустое слово, Ярославль очень много сделал для моего становления как игрока, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Карпов: Яковлев весь сезон подсказывал игрокам «Магнитки», сплочения делал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android