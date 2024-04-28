Главный тренер «Айлендерс» положительно оценил дебютный матч Исхакова в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа положительно оценил дебютный матч нападающего Руслана Исхакова в плей-офф НХЛ. Россиянин провёл на площадке 5 минут и 58 секунд в четвёртом матче серии с «Каролиной» (3:2 ОТ). Исхаков заменил травмированного нападающего четвёртого звена Мэтта Мартина.

«Он провёл хороший матч. Ему было нелегко вот так войти в игру посреди серии. За те немногие отведённые ему игровые минуты он показал всё, что мы от него ожидали. Мне очень понравилось то, что я увидел в его исполнении», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

23-летний Руслан Исхаков дебютировал в НХЛ 17 апреля в матче с «Питтсбург Пингвинз» и сразу набрал первое очко, записав на свой счёт результативную передачу.