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«ЦСКА всегда будет первым!» Светлаков попрощался с болельщиками армейского клуба

«ЦСКА всегда будет первым!» Светлаков попрощался с болельщиками армейского клуба
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Нападающий Андрей Светлаков записал видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков армейского клуба за поддержку. Форвард покидает армейский клуб и продолжит карьеру в одном из клубов Восточной конференции.

«Пришло время сказать до свидания. Спасибо вам огромное за всё то время, проведённое здесь. За вашу поддержку, за ваше доверие. Я никогда этого не забуду, ЦСКА навсегда останется в моём сердце. Вы самые лучшие болельщики! Говорю вам до свидания, ЦСКА всегда будет первым!» — сказал Светлаков.

Права на видео принадлежат ХК ЦСКА. Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

В составе ЦСКА Светлаков стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023) и четырёхкратным чемпионом страны.

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