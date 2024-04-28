Эттингер — об игре вратаря «Вегаса» Томпсона с «Далласом»: он был словно Доминик Гашек
Поделиться
Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер сравнил игру своего визави Логана Томпсона из «Вегаса» с игрой легендарного чешского голкипера Доминика Гашека. В третьем матче серии Томпсон отметился рядом ярких спасений и был главной причиной того, что «Голден Найтс» удалось перевести матч в овертайм.
«Он был похож на Доминика Гашека. Его игра была невероятна. Это тяжело морально, когда парень на другом конце площадки играет так хорошо», — цитирует Эттингера Las Vegas Sun.
Логан Томпсон в матче с «Далласом» отразил 43 из 46 бросков по воротам, став первой звездой матча. «Вегас» по-прежнему ведёт в серии, теперь со счётом 2-1. Четвёртый матч противостояния пройдёт на площадке «Голден Найтс» в ночь на 30 апреля.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 11:09 (5x5) 0:2 Хейсканен (Сегин, Дадонов) – 25:25 (5x5) 1:2 Макнэбб (Стивенсон) – 30:38 (5x5) 2:2 Айкел (Макнэбб) – 33:50 (4x5) 2:3 Джонстон (Робертсон, Сутер) – 76:22 (5x5)
Комментарии
- 28 апреля 2024
-
14:00
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:36
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:01
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:17
-
08:37
-
08:30
-
08:25
-
08:14
-
07:49
-
07:41
-
07:32
-
07:21
-
07:14
-
06:51
-
06:48
-
06:32
-
06:11
-
05:57
-
05:50
-
05:40
-
05:29
-
05:28