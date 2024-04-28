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Эттингер — об игре вратаря «Вегаса» Томпсона с «Далласом»: он был словно Доминик Гашек

Эттингер — об игре вратаря «Вегаса» Томпсона с «Далласом»: он был словно Доминик Гашек
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Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер сравнил игру своего визави Логана Томпсона из «Вегаса» с игрой легендарного чешского голкипера Доминика Гашека. В третьем матче серии Томпсон отметился рядом ярких спасений и был главной причиной того, что «Голден Найтс» удалось перевести матч в овертайм.

«Он был похож на Доминика Гашека. Его игра была невероятна. Это тяжело морально, когда парень на другом конце площадки играет так хорошо», — цитирует Эттингера Las Vegas Sun.

Логан Томпсон в матче с «Далласом» отразил 43 из 46 бросков по воротам, став первой звездой матча. «Вегас» по-прежнему ведёт в серии, теперь со счётом 2-1. Четвёртый матч противостояния пройдёт на площадке «Голден Найтс» в ночь на 30 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 11:09 (5x5)     0:2 Хейсканен (Сегин, Дадонов) – 25:25 (5x5)     1:2 Макнэбб (Стивенсон) – 30:38 (5x5)     2:2 Айкел (Макнэбб) – 33:50 (4x5)     2:3 Джонстон (Робертсон, Сутер) – 76:22 (5x5)    
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