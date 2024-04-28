Эттингер — об игре вратаря «Вегаса» Томпсона с «Далласом»: он был словно Доминик Гашек

Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер сравнил игру своего визави Логана Томпсона из «Вегаса» с игрой легендарного чешского голкипера Доминика Гашека. В третьем матче серии Томпсон отметился рядом ярких спасений и был главной причиной того, что «Голден Найтс» удалось перевести матч в овертайм.

«Он был похож на Доминика Гашека. Его игра была невероятна. Это тяжело морально, когда парень на другом конце площадки играет так хорошо», — цитирует Эттингера Las Vegas Sun.

Логан Томпсон в матче с «Далласом» отразил 43 из 46 бросков по воротам, став первой звездой матча. «Вегас» по-прежнему ведёт в серии, теперь со счётом 2-1. Четвёртый матч противостояния пройдёт на площадке «Голден Найтс» в ночь на 30 апреля.