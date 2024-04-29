Экс-тренер сборной России высказался о том, играли ли с Овечкиным в плей-офф индивидуально

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о том, играли ли с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным в плей-офф индивидуально. Россиянин не смог набрать ни одного очка в четырёх матчах серии плей-офф с «Рейнджерс».

«На лидеров любых команд всегда обращают больше внимания. Тем более в ответственных матчах. Поэтому ему, наверное, уделяли больше внимания в плане того, чтобы не дать реализовать предоставленные возможности», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Овечкин впервые в своей карьере не смог набрать ни одного очка в серии плей-офф. Всего за четыре матча серии Овечкин нанёс шесть бросков в створ ворот соперника, установив абсолютный личный антирекорд.