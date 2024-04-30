ESPN: Кучеров был призраком в плей-офф, а Бобровский просто переиграл Василевского

Журналисты Райан Кларк и Кристен Шилтон в статье на портале ESPN оценили выступление «Тампа-Бэй Лайтнинг» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024, где «молнии» в пяти матчах проиграли «Флориде Пантерз».

«Никита Кучеров – один из фаворитов „Харт Трофи“ после его 144 очков в регулярном сезоне – был призраком в плей-офф. „Тампа-Бэй“ не смогла загнать в угол лучших хоккеистов „Флориды“, а некогда мощная игра в большинстве клуба прошла относительно мягко. Сергей Бобровский просто переиграл Андрея Василевского. Идентичность, которую клуб строил весь сезон, угасла, оставив „Лайтнинг“ отключённой и медленной командой в Кубке Стэнли. Это стало катализатором их второго вылета подряд в плей-офф первого раунда», — сказано в статье.