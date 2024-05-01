Всё о трансферах легионеров. Интервью с главным агентом иностранцев в КХЛ

Кстати, помимо североамериканцев и европейцев, в клиентах у Алёши Пилко есть россияне и белорусы.

Сегодня, 1 мая 2024 года, в КХЛ официально открылось трансферное окно, а это значит, что разрешены все переходы и обмены. Обозреватель «Чемпионата» взял эксклюзивное интервью у главного агента легионеров в Континентальной лиге – Алёши Пилко. Словенец рассказал, насколько сложно привезти в Россию иностранцев даже после увеличения лимита на легионеров до пяти человек, почему Рид Буше остался в «Авангарде», ждать ли возвращения Корбана Найта и Филиппа Майе, кому могут пригодиться Теэму Пулккинен и Брендан Лайпсик, а также кто из его клиентов может покинуть «Спартак».

«Задания найти команду для Харта в России на данный момент не поступало»

— Логично, что в КХЛ на следующий сезон вернули лимит на легионеров в пять человек?

— В нынешней ситуации это поможет российскому хоккею держаться наравне с международным. К тому же положительно скажется на конкуренции внутри команд.

— Многие российские клубы заинтересованы в североамериканских вратарях, но говорят, что их на рынке очень мало. Насколько реально сейчас привезти в КХЛ североамериканского голкипера высокого уровня?

— Привезти очень сложно. Есть, например, канадец Картер Харт, у которого своя ситуация. Я давно дружу с его агентом в НХЛ Джаддом Молдавером, который в том числе представляет интересы Остона Мэттьюса. Мы на связи, но задания найти команду для Харта в России на данный момент не поступало.

— Выходили ли на тебя клубы с такой просьбой или ты и сам знаешь, кому нужны такого рода вратари? «Динамо», «Авангард», слухи ходят о СКА.

— Действительно, есть российские клубы, которые ищут иностранного вратаря. Опять же, привезти его в Россию и попасть в точку с трансфером очень непросто. Жаль, что тот же Юхан Маттссон не провёл сезон в СКА на таком высоком уровне, как в ранее в «Автомобилисте». Такое случается, но возраст у него боевой, в следующем чемпионате Юхан может выдать лучший сезон в карьере. Он начал готовиться уже сейчас, теперь задача найти работу. Высокого шведа, который готов выступать в КХЛ, сейчас отыскать проблематично.

Юхан Маттссон Фото: photo.khl.ru

— Насколько охотно новые легионеры, которые ещё не играли в России, сейчас готовы ехать в КХЛ?

— Я уже заключил договор с пятью игроками, которые готовы подписать соглашения в КХЛ. Работа в этом направлении не останавливается и идёт дальше.

— Изменяется ли ситуация в Европе или шведы, финны по-прежнему наотрез отказываются от вариантов в КХЛ и в Россию сейчас из европейцев готовы ехать только словаки?

— Никак не меняется, она осталась такой же. Видимо, ничего не изменится, пока не нормализуется нынешняя политическая обстановка. Словаки действительно готовы ехать, а вот чехи, например, соглашаются менее охотно.

«Цегларик останется в Швеции, Дзингел будет играть в Европе»

— Как оценишь развитие словацкого нападающего Далибора Дворски в Северной Америке?

— Он провёл блестящий и очень сильный сезон за океаном в «Садбери Вулвз», забросил в общей сложности, включая сборную Словакии U20, 48 шайб. Генменеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг (драфтовавший Дворски. – Прим. «Чемпионата») сказал, что в клубе будут рассчитывать на Дворски в следующем сезоне.

— Тебе понравилась игра ещё одного твоего клиента – российского вратаря «Коламбуса» Даниила Тарасова?

— Сначала он восстанавливался, приходил в себя, потом полтора месяца держал уровень и демонстрировал самый высокий коэффициент надёжности среди всех вратарей НХЛ. Затем получил повреждение после столкновения с одноклубником Давидом Иржичеком, а сейчас полностью выздоровел и готовится к следующему сезону.

— Как поживает бывший форвард «Авангарда» Петер Цегларик?

— Он останется в Швеции на следующий сезон.

— Может ли приехать в КХЛ американский форвард Райан Дзингел?

— У нас было много вариантов в Континентальной лиге, но сейчас я думаю, что Райан будет выступать в Европе.

— Очень здорово выглядел в московском «Динамо» канадец Джордан Уил.

— Да. У Уила действующий контракт с «Динамо», мы продлили его на два года. Благодарим клуб за доверие.

«Скорее всего, Корбана Найта в КХЛ мы уже не увидим»

— Ты уже упомянул Маттссона. Правда ли, что он может оказаться в минском «Динамо», а нападающий Брендан Лайпсик – пополнить состав «Спартака»?

— Юхан может очень сильно помочь такой команде, как минское «Динамо», но мы рассматриваем все варианты. У Лайпсика выдался сложный сезон. Травма, которая случилась ещё в Магнитогорске, полностью вылечена.

Брендан получил российский паспорт и с удовольствием готов остаться в России. Мы общаемся с клубами, нужно понимать, что это один из самых быстрых и креативных игроков в КХЛ. Важно, что Брендан не будет считаться легионером.

— Кто из клиентов у тебя в минском «Динамо», какие у них планы?

— Меркли — ограниченно свободный агент, есть Кёрран, которым интересуются несколько команд в КХЛ. С «Динамо» мы активно общаемся, работа идёт, скоро будут новости.

— Может ли Филипп Майе вернуться в КХЛ?

— Шанс всегда есть, но в следующем сезоне, думаю, он по семейным обстоятельствам будет играть в Северной Америке.

— А Корбан Найт?

— Он остаётся в Европе. Скорее всего, Корбана Найта в КХЛ мы уже не увидим.

«Кин вряд ли он останется в «Спартаке»

— Расскажи про адаптацию белорусского вратаря Алексея Колосова в «Филадельфии».

— Адаптация идёт, Алексей на всё смотрит, ко всему привыкает. Мы с ним часто на связи. Надеемся, что всё получится и Колосов выйдет на тот уровень, когда получит реальный шанс проявить себя в НХЛ.

Алексей Колосов и Алёша Пилко Фото: из личного архива Алёши Пилко

— В «Спартаке» у тебя сразу несколько клиентов: Кин, Чайковски, Принс. Какие по ним новости?

— У Принса, как и у Чайковски, действующий контракт. Джоуи — ограниченно свободный агент, но вряд ли он останется в «Спартаке». Мы общаемся с другими командами КХЛ.

— А ещё есть вратарь Патрик Рыбар. Он залечил травму?

— Да, Рыбар полностью восстановился. Контракт со «Спартаком» продлён, на меня выходило много команд, которые ищут вратаря, так как у «Спартака» голкиперов в достатке. На данный момент Патрик — игрок красно-белых, желания расставаться нет ни с нашей стороны, ни со стороны клуба.

— Расскажи про своих клиентов в «Витязе»: Роя, Барака, Уилсона. Правда ли, что Скотт перейдёт в «Металлург»?

— У Роя действующий контракт, по Бараку ведём диалог с «Витязем». Уилсон неограниченно свободный агент. Скотт – один из лучших в лиге иностранных форвардов. Предложений по нему много, с Магнитогорском мы тоже общались.

«Мы с Буше уже провели один эксперимент. Теперь решили не ломать то, что работает»

— Планируешь ли ещё активнее работать с «Куньлунем» и где теперь ждать Теэму Пулккинена?

— Конечно, работа идёт полным ходом. У меня в «Куньлуне» Джурасик, Макмиллан и Граовац. Наверное, все трое останутся в клубе. Что касается Пулккинена, то мы рассматриваем варианты в КХЛ. Теэму сыграл бы намного лучше, если бы прошёл предсезонку и провёл полноценный сезон. Хороших снайперов в КХЛ недостаточно. Уверен, что Теэму найдёт работу.

— Почему Буше решил остаться в Омске, всё настолько устраивает? Наверняка были другие предложения.

— Мы уже провели один эксперимент. Теперь решили не ломать то, что работает. В Омске к Риду относятся очень хорошо, он всем доволен команде, и ему нравится в городе.

— Новый контракт на тех же условиях, что и предыдущий, хотя у Рида лучший сезон в карьере. Проявили лояльность к клубу?

— Именно так.

— Можно подтвердить, что Спунера в Омске точно не будет?

— Нельзя. Теперь вернули лимит в пять иностранцев, а креативного легионера, который провёл свой лучший сезон в КХЛ, заменить сложно. Есть финансовый вопрос. Мы не будем спешить. Ждём и изучаем рынок.

— Настроен ли Райан дальше играть в КХЛ, будет ли определяться в ближайшее время или снова подождёт до конца июля – начала августа?

— Он настроен играть в КХЛ. Определимся, когда получим адекватное предложение.

— Эберт останется в «Автомобилисте»?

— Да, Ник остаётся в Екатеринбурге. Будем продлевать контракт.

— У Классона действующий контракт в ЦСКА, а Рейдеборна, как сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович, скорее всего, не будет?

— Классон остаётся, по Рейдеборну диалог идёт. Заинтересованность в КХЛ к Адаму есть, но у него действующий контракт в Швейцарии.

«Росандич очень доволен жизнью в России и готов остаться»

— Как оценишь сезон для Мислава Росандича в «Ладе»?

— Он провёл первый сезон в КХЛ, получилось хорошо, самый полезный игрок «Лады». Он, конечно, не тот защитник, который будет рулить на синей линии в большинстве, но в обороне Мислав силён, свою скорость и уровень он держит. Росандич очень доволен жизнью в России и готов остаться в КХЛ.

— Будет ли кто-то из твоих клиентов играть в «Салавате Юлаеве», работаешь с клубом?

— Предлагаю им варианты, общаемся, посмотрим по ситуации.

— Мёрфи, Бек, Андреофф, – все трое остаются в «Сибири»?

— У Мёрфи и Бека действующие контракты, Андреофф на год продлил соглашение с клубом. Сейчас ищу для «Сибири» новых игроков.

Тейлор Бек, Алёша Пилко, Энди Андреофф Фото: из личного архива Алёши Пилко

— Как выстраивается работа с дальневосточными командами – «Адмиралом» и «Амуром»? Готовы ли туда ехать иностранцы?

— Общаемся, смотрим по ситуации, как и в случае с Уфой. Да, иностранцы готовы ехать и играть на Дальний Восток. Например, в «Адмирале» у меня канадский нападающий Джованни Фьоре, он ограниченно свободный агент. По нему ведётся работа.

«Велика вероятность, что Рендулич останется в Санкт-Петербурге»

— Скажи, останется ли в «Барысе» Эдди Паскуале и какая ситуация с Энтони Камара?

— У Паскуале действующий контракт. Камара покинул клуб. Сейчас ищу в «Барыс» игроков.

— В прошлом году практически не было легионеров в «Ак Барсе», а как сейчас обстоят дела с казанским топ-клубом?

— Мы общаемся с генеральным менеджером казанцев Маратом Валиуллиным, я предложил клубу ряд игроков, жду ответа от руководства.

— «Нефтехимик», «Сочи», – есть ли планы подписать иностранцев в эти команды?

— В «Сочи» у меня защитник Джесси Грэм, у него есть контракт на следующий сезон. Я предложил сочинцам ещё пару хоккеистов, жду, когда официально назначат нового главного тренера и дадут ответ.

— Хочет ли «Локомотив» усилить легионерские позиции?

— Из Ярославля есть предложения по двум моим игрокам. Думаю, что в ближайшее время мы закроем все вопросы.

— Где сейчас Мальте Стрёмвалль и какие у него планы?

— Он отыграл в составе шведской «Фрёлунды». Провёл очень хороший сезон, но в КХЛ мы Мальте вряд ли увидим.

— Где ждать Борну Рендулича?

— За Борной идёт большая охота на трансферном рынке, мы пытаемся договориться со СКА. Велика вероятность, что он останется в Санкт-Петербурге.