Как стало известно «Чемпионату», защитник Егор Мартынов подпишет однолетний контракт с «Сибирью».

Напомним, 27 апреля 33-летний игрок обороны покинул московское «Динамо». Мартынов провёл в команде два полноценных сезона. За это время Егор сыграл 96 игр и набрал 26 (10+16) очков при коэффициенте полезности «+4». В сезоне-2023/2024 КХЛ провёл 33 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету опытного игрока обороны 557 матчей, в которых Мартынов набрал 162 очка — забил 46 голов и отдал 116 результативных передач с показателем полезности «+71».

Напомним, «Сибирь» не попала в плей-офф сезона-2023/2024, набрав 67 очков. Новосибирский клуб занял 10-е место в таблице Востока.