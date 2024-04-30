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Стал известен новый помощник Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве»

Стал известен новый помощник Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве»
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Как стало известно «Чемпионату», новым помощником Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве» станет тренер Владимир Потапов. Ранее 48-летний специалист работал в тренерских штабах «Толпара» в МХЛ и «Тороса» в ВХЛ.

Потапов является воспитанником мурманского хоккея. Выступал за ряд российских клубов, в том числе за московское «Динамо» и «Салават Юлаев». На драфте НХЛ 1993 года был выбран в девятом раунде под 217-м номером клубом «Виннипег Джетс».

Потапов входил в тренерские штабы сборных России (2019–2021). Главный тренер юношеской (U17) сборной России (2020/2021). Главный тренер юношеской (U16) сборной России (2021/2022). Работал главным тренером команды МХЛ «Атланты» Мытищи (2016–2019). Был тренером в системе СКА (2019–2021).

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