Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Навсегда запомнятся эти два сезона». Юрий Паутов поблагодарил болельщиков «Адмирала»

«Навсегда запомнятся эти два сезона». Юрий Паутов поблагодарил болельщиков «Адмирала»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Юрий Паутов поблагодарил болельщиков «Адмирала» за поддержку. 30 апреля у игрока обороны истёк контракт с клубом, а новое соглашение защитнику предложено не было.

«Не могу не сказать слова благодарности болельщикам и всему городу за два года поддержки. Мне навсегда запомнятся эти два сезона. Они были по-своему фееричные и грустные. Вы поддерживали нас как в хорошие, так и в плохие моменты. Это очень лестно! Я всем говорю, что солнце и люди, живущие во Владивостоке, – это два самых запоминающихся фактора азиатской части нашей страны. Может быть, мы ещё увидимся, я на это очень надеюсь. Мне понравилось играть во Владивостоке. Ещё раз благодарю за поддержку, добрые слова и эмоции. Мы были одним большим коллективом, увидимся на площадке!» — заявил Паутов в видеообращении в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Адмирал» продлил контракт с 23-летним форвардом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android