«Навсегда запомнятся эти два сезона». Юрий Паутов поблагодарил болельщиков «Адмирала»

Защитник Юрий Паутов поблагодарил болельщиков «Адмирала» за поддержку. 30 апреля у игрока обороны истёк контракт с клубом, а новое соглашение защитнику предложено не было.

«Не могу не сказать слова благодарности болельщикам и всему городу за два года поддержки. Мне навсегда запомнятся эти два сезона. Они были по-своему фееричные и грустные. Вы поддерживали нас как в хорошие, так и в плохие моменты. Это очень лестно! Я всем говорю, что солнце и люди, живущие во Владивостоке, – это два самых запоминающихся фактора азиатской части нашей страны. Может быть, мы ещё увидимся, я на это очень надеюсь. Мне понравилось играть во Владивостоке. Ещё раз благодарю за поддержку, добрые слова и эмоции. Мы были одним большим коллективом, увидимся на площадке!» — заявил Паутов в видеообращении в своём телеграм-канале.