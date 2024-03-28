Дело о 270 млн. Новый сезон даже не начался, а СКА уже превышает потолок

«Собрана команда с потенциалом развития на несколько лет. Это молодые ребята, которые могут выиграть не раз, не один кубок привезти в Санкт-Петербург. Мы точно обещаем это нашим болельщикам. Надо смотреть точечные моменты. Всегда есть шанс изучить возможности, которые есть на рынке. Там не так много возможностей – все команды укомплектованы», — после завершения пятого матча серии с «Автомобилистом» Роман Ротенберг клятвенно пообещал, что очередного массового перетряхивания, подобного прошлому межсезонью, не выйдет.

Проблема для СКА в том, что им всё равно не избежать секвестра состава. По данным «Спорт-экспресса» (здесь и далее все данные по зарплатам — «СЭ»), в зарплатной ведомости клуба на следующий сезон уже сейчас есть гарантированные 1,17 млрд рублей. Даже с учётом того, что СКА успел переподписать контракт с пропустившим сезон из-за травмы Артёмом Швецом-Роговым, который весной становится свободным агентом, превышение составляет почти 270 млн.

Вчера тот же «СЭ» уже сообщил имена шестерых игроков, которые покинут клуб. Помимо указанного выше Швеца-Рогового, это ещё один будущий НСА вратарь Юхан Маттссон, а также имеющие контракты на следующий сезон защитники Артём Сергеев и Михаил Пашнин и нападающие Брендан Лайпсик и Александр Кадейкин. Вряд ли это только потолочные меры — даже ухода этих игроков не хватит СКА для того, чтобы вписаться в заветные 900 млн. Что ещё делать Петербургу?

Сначала разберёмся с теми, кто покидает СКА. Истории Маттссона и Лайпсика в чём-то схожи: два иностранца получали травмы в начале сезона, а после выздоровления просто испарялись. Шведский вратарь был подписан с учётом его сильной игры в плей-офф КХЛ и шведской лиги, но не получил в Кубке Гагарина ни секунды игрового времени. Лайпсику, который в «Металлурге» выглядел одним из лучших легионеров лиги, сделали гражданство под очень пафосные слова, но закончилось это четырьмя очками в 19 играх и лишь двумя матчами в плей-офф. Под тяжеловесный хоккей этого СКА «советский» канадец не подходит.

Брендан Лайпсик Фото: Александр Щербак/ТАСС

Более-менее объяснимо расставание с Пашниным: одному из главных силовиков в истории КХЛ весной уже 35, и играть в прежнем стиле у защитника получается хуже. А вот два других трансфера понять уже сложнее. Ещё осенью Роман Ротенберг вручал Кадейкину капитанскую нашивку и говорил, что вообще не хотел его отдавать несколько лет назад. Казалось бы, габаритный центр с хорошей игрой в обороне вписывается в селекцию клуба, где ценили игроков типа Коскиранты, но сильные качества Александра не использовались, он постоянно выходил в четвёртом звене или оставался в запасе, обладая немаленькой зарплатой в 70 млн.

Совсем непонятно решение расстаться с Артёмом Сергеевым. В регулярке Сергеев был вторым по игровому времени защитником СКА после Александра Никишина, в плей-офф играл ещё больше из-за травмы того же Никишина. Да, защитнику приходилось брать на себя несвойственные ему функции (играть в большинстве, например), но при этом он много играл в хорошо проявившем себя меньшинстве и точно не выглядел худшим из защитников СКА, многие из которых допускали ошибки посерьёзнее.

Совокупная зарплата этих игроков составляет 228 млн (Кадейкин — 75, Пашнин — 55, Лайпсик — 50, Сергеев — 48). Проблема в том, что этого всё равно не хватает: нужно скинуть ещё хотя бы пару контрактов. Кроме того, сложно представить, что СКА обойдётся вообще без новичков и без продлений контрактов. Ограниченно свободным агентом становится Захар Бардаков — хотя недавно права на него в НХЛ получил «Колорадо», сторона хоккеиста пока не делала даже намёков на потенциальный отъезд в Денвер.

Такое продление добавит СКА в платёжку минимум 30 млн, которые причитаются Захару в этом сезоне (сложно представить, что контракт не будет повышен). Уже есть слухи о возвращении из Минска Александра Волкова — это ещё 50 млн. Кроме того, надо чистить место под Матвея Мичкова — он под потолком учитываться не будет, но играть должен. Должны получить игровое время и талантливые ребята из системы СКА — например, один из фаворитов будущего драфта Иван Демидов, который в МХЛ набирает по два очка в среднем за игру.

Самые высокооплачиваемые игроки СКА в новом сезоне (суммы в млн руб.) н. Алекс Гальченюк 100 н. Сергей Толчинский 77 н. Александр Кадейкин* 75 н. Михаил Воробьёв 70 н. Арсений Грицюк

з. Андрей Педан 60 з. Михаил Пашнин*

н. Марат Хайруллин 55 н. Брендан Лайпсик*

в. Никита Серебряков

з. Александр Никишин 50

* могут покинуть клуб

СКА сам поставил себя в такое положение, пытаясь любой ценой запихнуть под потолок этого года побольше игроков. Это достигалось с помощью растягивания суммы контракта и переносом большей суммы выплат на потом, так как в потолке зарплат КХЛ учитывается не средняя сумма, как в НХЛ, а размер контракта в конкретном году. Алекс Гальченюк в этом сезоне получил 50 млн, а в следующем получит 100, у Михаила Воробьёва это соотношение составит 30 и 70, у Андрея Педана — 27 и 60, у Пашнина, который должен покинуть клуб, — 27 и 55. Ставка на этот год, как уже понятно, не сыграла — второй сезон подряд такой трюк провести не получится.

Пожалуй, СКА мог бы решить свои потолочные проблемы одним лишь расторжением контракта с Алексом Гальченюком. В следующем году форвард сравняется по зарплате с Владимиром Ткачёвым из «Авангарда», но сравнимы ли они в своём влиянии на игру? 42 очка Гальченюка в регулярке выглядят неплохо без контекста, но это не те цифры, что ожидаешь от одного из самых дорогих (в новом году) игроков лиги, который в один из моментов даже угодил в запас СКА.

Алекс Гальченюк Фото: РИА Новости

Впрочем, питерский клуб может выбрать и менее болезненные варианты, благо что под рукой есть аффилированные клубы. Пока основными претендентами на поездку туда кажутся Эмиль Галимов и Степан Старков, которые получат 40 млн в следующем году, хотя провели в сезоне 20 и 28 матчей соответственно. Игровое время Эмиля в этом году усохло до 11 минут за матч, а несколько лет назад, когда Галимов попадал на ЧМ, было 17. Старков в прошлом году выдал прорывной сезон в «Витязе», но все понимали, что в Петербурге он не получит тех же минут — так и вышло, а в плей-офф Степан сыграл лишь дважды в самый критичный момент.

Ну а пока СКА разбирается со своими проблемами, где-то в отделе хоккейных операций КХЛ тоже наверняка кипит напряжённая работа. СКА уже не в первый раз добровольно выступает тестировщиком внештатных ситуаций — потолочный регламент КХЛ, в отличие от НХЛ, набросан довольно грубыми мазками, чем пользуется петербургский менеджмент. Даже американцам потребовался второй локаут, чтобы прикрыть несколько вопиющих лазеек, а наша лига закрывает прорехи на ходу. Сейчас, очевидно, напрашивается норма о действии потолка в межсезонье: в НХЛ, по текущим правилам, летом можно превышать потолок на сумму не более чем 10%.

Вообще, летняя кампания СКА получилась крайне противоречивой. В яблочко попали только с двумя трансферами — Серебрякова, который прекрасно показал себя даже в проигранной серии второго раунда, и ставшего главной зажигалкой команды Алистрова. Грицюк собрался во второй половине сезона, но в первой растворился, его планировавшийся партнёр по звену Толчинский против «Автомобилиста» вообще очков не набрал. Лайпсик, Маттссон, Кадейкин, Старков стали однозначными неудачами селекции. Может быть, этот пример научит СКА, что от добра добра всё-таки не ищут?

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