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Каролина – Айлендерс — 6:3, обзор матча плей-офф НХЛ, Кузнецов впервые забил издевательский буллит за Каролину, видео

Кузнецов сделал это снова! Забил издевательский буллит и вошёл в историю НХЛ
Максим Макаров
Кузнецов забил издевательский буллит в плей-офф
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Свечников забил первый гол в плей-офф за два года, а «Каролина» вышла во второй раунд Кубка Стэнли.

Серия «Каролины» и «Айлендерс» могла закончиться ещё несколько дней назад в Нью-Йорке, но во втором овертайме «островитяне» сумели вырвать победу. Патрик Руа остался верен в себе и заехал в решающий матч на «Кадиллаке». Место в воротах хозяев занял Фредерик Андерсен.

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«Каролина» начала с места в карьер, забросив дважды за три минуты. Вторая шайба оказалась на счету Андрея Свечникова, для которого она стала первой за два года в играх плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Айлендерс» одну шайбу отыграли, но далее Романов прижал шайбу рукой ко льду в сантиметрах от ленточки ворот, и судьи назначили штрафной бросок. Исполнять вышел Кузнецов, который по-прежнему не изменяет себе: Евгений медленно катил к воротам и вынудил дёрнуться Варламова, чего и ждал форвард «Харрикейнз». Очередная успешная издевательская попытка в исполнении россиянина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Интересно, что Кузнецов стал лишь вторым игроком в истории франшизы «Харрикейнз», который реализовал буллит в плей-офф НХЛ. Более того, Евгений умудрился войти в историю лиги, как первый хоккеист в XXI веке, сумевший реализовать штрафной бросок в матче, который мог стать последним в серии плей-офф. В последний раз в таких условиях буллит забивал Эрик Линдрос в 1997 году.

Во втором периоде «островитяне» завладели инициативой, за что были вознаграждены двумя шайбами. Удивительным голом отметился Кейси Сизикас: Андерсен поскользнулся в момент передачи Барзала и оставил ворота полностью пустыми.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в третьем периоде гостей посетило кошмарное дежавю из второго матча. Тогда они пропустили две шайбы за девять секунд, что предопределило исход. Сегодня им хватило восемь: сначала Друри вогнал шайбу в ближнюю девятку, а затем борт в Роли сделал один из лучших ассистов первого раунда, отправив шайбу на пустой пятак.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Жирную точку в матче поставил Сет Джарвис, поразивший пустые ворота.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Терявяйнен (Джарвис, Славин) – 01:23 (5x5)     2:0 Свечников (Джарвис, Бёрнс) – 03:13 (5x4)     2:1 Райлли (Барзал, Нельсон) – 03:54 (5x4)     3:1 Кузнецов – 13:22     3:2 Нельсон (Палмьери, Пулок) – 23:47 (5x5)     3:3 Сизикас (Барзал, Пулок) – 39:38 (5x5)     4:3 Друри (Шей, Нечас) – 44:36 (5x5)     5:3 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 44:44 (5x5)     6:3 Джарвис – 58:21 (en)    

6:3 в матче, 4-1 в серии – «Каролина» выходит во второй раунд и ожидает встречу с ещё одной командой из Нью-Йорка. Итоги серии можно подвести максимально кратко: Кузнецов начал (1+1 в первом матче) – Кузнецов закончил (1+1 в последнем матче).

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