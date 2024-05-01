Свечников забил первый гол в плей-офф за два года, а «Каролина» вышла во второй раунд Кубка Стэнли.

Кузнецов сделал это снова! Забил издевательский буллит и вошёл в историю НХЛ

Серия «Каролины» и «Айлендерс» могла закончиться ещё несколько дней назад в Нью-Йорке, но во втором овертайме «островитяне» сумели вырвать победу. Патрик Руа остался верен в себе и заехал в решающий матч на «Кадиллаке». Место в воротах хозяев занял Фредерик Андерсен.

«Каролина» начала с места в карьер, забросив дважды за три минуты. Вторая шайба оказалась на счету Андрея Свечникова, для которого она стала первой за два года в играх плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Айлендерс» одну шайбу отыграли, но далее Романов прижал шайбу рукой ко льду в сантиметрах от ленточки ворот, и судьи назначили штрафной бросок. Исполнять вышел Кузнецов, который по-прежнему не изменяет себе: Евгений медленно катил к воротам и вынудил дёрнуться Варламова, чего и ждал форвард «Харрикейнз». Очередная успешная издевательская попытка в исполнении россиянина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Интересно, что Кузнецов стал лишь вторым игроком в истории франшизы «Харрикейнз», который реализовал буллит в плей-офф НХЛ. Более того, Евгений умудрился войти в историю лиги, как первый хоккеист в XXI веке, сумевший реализовать штрафной бросок в матче, который мог стать последним в серии плей-офф. В последний раз в таких условиях буллит забивал Эрик Линдрос в 1997 году.

Во втором периоде «островитяне» завладели инициативой, за что были вознаграждены двумя шайбами. Удивительным голом отметился Кейси Сизикас: Андерсен поскользнулся в момент передачи Барзала и оставил ворота полностью пустыми.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в третьем периоде гостей посетило кошмарное дежавю из второго матча. Тогда они пропустили две шайбы за девять секунд, что предопределило исход. Сегодня им хватило восемь: сначала Друри вогнал шайбу в ближнюю девятку, а затем борт в Роли сделал один из лучших ассистов первого раунда, отправив шайбу на пустой пятак.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Жирную точку в матче поставил Сет Джарвис, поразивший пустые ворота.

6:3 в матче, 4-1 в серии – «Каролина» выходит во второй раунд и ожидает встречу с ещё одной командой из Нью-Йорка. Итоги серии можно подвести максимально кратко: Кузнецов начал (1+1 в первом матче) – Кузнецов закончил (1+1 в последнем матче).