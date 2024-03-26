«Нефтехимик» продлил контракты с тремя игроками клуба

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска подписал новые соглашения с игроками клуба Артёмом Загидулиным, Дмитрием Соколовым и Иваном Ковалёвым.

«ОФИЦИАЛЬНО! Однолетние соглашения подписаны с вратарём Артёмом Загидулиным и нападающим Дмитрием Соколовым. Контракт с защитником Иваном Ковалёвым рассчитан на два сезона.

Поздравляем Артёма, Дмитрия и Ивана с продлением контрактов и желаем успешной игры за Стаю», — сказано в заявлении пресс-службы нижнекамской команды.

Голкипер Загидулин присоединился к «Нефтехимику» в середине сезона-2023/2024. На его счету четыре матча с процентом отраженных бросков 92,2.

Дмитрий Соколов перешёл в «Нефтехимик» из минского «Динамо», куда он был отправлен в аренду из омского «Авангарда». Нападающий провёл за команду 44 матча и набрал 24 (16+8) очка.

Защитник Иван Ковалёв сыграл 22 матча, набрал одно очко — результативную передачу и заработал коэффициент полезности +2.

Напомним, «Нефтехимик» завершил сезон-2023/2024 на этапе регулярного чемпионата, так как занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. До восьмой строчки нижнекамцам не хватило двух очков.