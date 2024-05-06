Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Грицюка помог «России 25» обыграть сборную Беларуси в матче Большого тура

Дубль Грицюка помог «России 25» обыграть сборную Беларуси в матче Большого тура
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 мая, в Омске на «Джи-Драйв-Арене» состоялся матч в рамках Большого тура между сборными Беларуси и «Россией 25». Со счётом 4:0 победу одержала российская команда.

Лига Ставок Большой тур Сборной . Лига Ставок Большой тур Сборной
06 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 0
Беларусь
1:0 Бардаков (Абрамов, Полтапов) – 03:59 (5x5)     2:0 Грицюк (Глотов) – 08:56 (5x5)     3:0 Грицюк (Глотов, Зыков) – 21:30 (5x4)     4:0 Соркин (Выдренков, Чивилёв) – 35:11 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Захар Бардаков, Максим Соркин, дубль оформил Арсений Грицюк. Результативные передачи на свой счёт записали Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Валентин Зыков, Иван Выдренков, Андрей Чивилёв, дважды это удалось Василию Глотову.

Голкипер Артемий Плешков провёл свой третий матч за «Россию 25» «на ноль».

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);
11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

Напомним, в прошлом матче между сборными на турнире в Астане, «Россия 25» разгромила белорусскую команду со счётом 6:0.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android