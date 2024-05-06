Дубль Грицюка помог «России 25» обыграть сборную Беларуси в матче Большого тура

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Сегодня, 6 мая, в Омске на «Джи-Драйв-Арене» состоялся матч в рамках Большого тура между сборными Беларуси и «Россией 25». Со счётом 4:0 победу одержала российская команда.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Захар Бардаков, Максим Соркин, дубль оформил Арсений Грицюк. Результативные передачи на свой счёт записали Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Валентин Зыков, Иван Выдренков, Андрей Чивилёв, дважды это удалось Василию Глотову.

Голкипер Артемий Плешков провёл свой третий матч за «Россию 25» «на ноль».

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

Напомним, в прошлом матче между сборными на турнире в Астане, «Россия 25» разгромила белорусскую команду со счётом 6:0.