Жамнов — о будущем Ковальчука: поверьте мне, Илья без работы не останется

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о будущем нападающего Ильи Ковальчука.

«Ковальчук? Я признателен ему. Это было полностью его решение, никто его не заставлял. То, что он с нами находился, – я благодарен за это, ребята получили огромный опыт. Илья стал частью нашего коллектива на этом этапе, такое дорогого стоит. Он профессионал от и до, молодые ребята видели, как Ковальчук работает, подходит к делу. Каждый из себя что-то от него почерпнул. Не так просто, как некоторым кажется, пропустить два года и вернуться. Илья на самом деле нам помог.

Он следит за собой. Когда не попадал в состав – мы давали ему отдохнуть. Серия с «Северсталью» получилась затратной, а «Магнитка» непростая команда. Илья относился с пониманием и без обид. Я часто с ним вижусь, но пока мы не обсуждали эти вопросы. Поверьте мне, Илья без работы не останется. С его опытом он в любом случае пригодится нашему хоккею в дальнейшем. У него есть имя, он заслуженный спортсмен и хоккеист, всегда востребован», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7». В плей-офф Илья сыграл пять матчей без набранных очков.