Какие изменения произойдут в КХЛ и что будет дальше с лигой? Объяснил её президент

Сегодня, 13 мая, в Москве состоялось совещание руководителей клубов КХЛ, после чего президент лиги Алексей Морозов провёл пресс-конференцию для журналистов. В частности, руководитель КХЛ рассказал, каким будет календарь лиги в сезоне-2024/2025, объяснил, что в дальнейшем будет с лимитом на легионеров, и ответил, ждать ли в будущем появления хоккейного клуба из Турции.

В КХЛ назвали даты проведения сезона КХЛ-2024/2025

«Календарь будущего сезона утверждён ФХР. Матч открытия запланирован на 3 сентября и состоится в Магнитогорске. Будет запланирована одна большая пауза на Кубок Первого канала, также новогодний брейк и Матч звёзд в феврале. Он не будет пересекаться с КПК, по месту проведения расскажем дополнительно.

Мы можем играть до 31 мая, но пока что в планах седьмая игра финала плей-офф – 25 мая, регулярка продлится до 23 марта, а плей-офф начнётся 26 марта.

Перекрёстный плей‑офф хотели бы оставить, этот вопрос внесён в структуру».

Церемония с Алексеем Морозовым Фото: РИА Новости

Президент КХЛ рассказал, планирует ли лига отделяться от ФХР

«Отделение КХЛ от ФХР в свете внесения в Госдуму закона о наделении спортивных лиг правом на самостоятельное установление законов для своих лиг? Насколько я знаю, на сегодняшний день поправки к закону спорте пока находятся на обсуждении в Госдуме. Комментировать их будем после вынесения решения. Но мы всегда будем жить по закону».

Алексей Морозов ответил, что будет с лимитом на легионеров в КХЛ через год

«Лимит на легионеров установлен только на один сезон, а через год ситуация снова может измениться – как быть клубам? Это правило меняется внесением изменений в Приказ Минспорта. Мы сейчас договорились с ФХР, пришли к общему знаменателю, и не было разговоров, что лимит в пять легионеров принимаем только на один год. Мы давно жили с пятью легионерами, у нас три легионера были только один сезон. Сейчас будет внесена поправка в закон, и впоследствии мы будем прорабатывать этот вопрос с новым министром спорта».

В КХЛ рассказали, может ли в лиге появиться хоккейный клуб из Турции

«Чтобы создавать клуб в КХЛ или МХЛ, нужна определённая стратегия и видение. Мы за то, чтобы в лиге были сильные клубы, была конкуренция, чтобы была привлекательна лига. На данный момент никаких переговоров с турецкой стороной не ведём».

Глава КХЛ ответил Александру Медведеву, который предлагал повысить потолок зарплат

«Инициатива председателя совета директоров СКА Александра Медведева о повышении потолка зарплат? Смотрите. У нас была стратегическая задача – поднять пол зарплат до 50% от потолка. К этому мы приходим со следующего сезона, когда пол будет составлять 400 млн рублей, потолок – 900 млн.

В разговоре с Александром Ивановичем я также рассказывал и объяснял ему, что для того, чтобы поднимать потолок, нужно поднимать и пол. Это необходимо делать совместно. Давайте мы проживём год, а потом сможем сесть с клубами и обсуждать их готовность.

Когда проводилось голосование клубов по поводу поднятия пола до 50%, многие были против, но вы сейчас и сами представляете, что если поднимать потолок, то не очень богатому клубу надо где-то найти ещё 90 млн.

Это всё должно быть планомерно, продумано и стратегически просчитано. Сейчас мы поджали потолок за счёт бонусов, увеличили пол и рассчитываем, что лига будет ещё более привлекательной, а игроки смогут переходить из топовых клубов в более слабые, усиливая их, а хоккей будет становиться всё интереснее».

«Готовятся изменения в регламент». Глава КХЛ — о ситуации Цыплакова в «Спартаке»

«Как избежать ситуаций, подобных действиям «Спартака» в отношении находящегося в статусе ОСА Максима Цыплакова? Мы всегда работаем в этом направлении, следим за контрактными спорами. Если это будет проблемой, обязательно придумаем, что с этим делать. Есть рабочая группа, куда входят представители всех клубов. Те лазейки, которые мешают развитию наших спортсменов или жизни клубов, пытаемся убирать, чтобы все были в равных условиях. Тяжело комментировать, потому что у каждого клуба своя стратегия развития.

Будет ли какой-то арбитраж? Мы давно к этому идём. Внесли в стратегию, что не может один клуб иметь закреплённых прав на 40 игроков. Про арбитраж тоже ведём разговор, чтобы у игроков была возможность оспорить контракт в подобных ситуациях. Готовятся изменения в регламент».

Церемония с Алексеем Морозовым Фото: Пресс-служба КХЛ

В КХЛ объяснили, почему китайский клуб вновь проведёт сезон в России

«В этом году большая работа была проделана с командой из Китая, наши представители летали туда. Есть определённые ограничения по вылету и прилёту в Пекин. Мы посмотрели инфраструктуру. Требования техрегламента в КХЛ сложновыполнимы в этих условиях, потому что остаётся мало времени.

Также существует вопрос загруженности арены. Сотрудники дворца не готовы быстро менять баскетбольную площадку на хоккейную. Нет самих систем, которые используются в КХЛ, таких как система видеогол.

Пришли к тому выводу, что отправлять на несколько игр «Куньлунь» будет дорогостоящим мероприятием. В этом году не было смысла это делать. Вопрос необходимо прорабатывать ещё заранее и стремиться, чтобы, может быть, к следующем сезону команда смогла переехать. В этом году «Куньлунь» точно остаётся здесь».