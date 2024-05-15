«Бостон» показал зубы! Разозлился и вернул интригу в серию с «Флоридой»

Перед игрой «мишки» распекали судейство, а затем направили эмоции в нужное русло и выгрызли продолжение противостояния на шестой матч.

Два дня назад в «Бостоне» кипели от гнева. Мало того, что в третьей игре они потеряли капитана Брэда Маршана, а лига не заметила, как Сэм Беннетт акцентированно зарядил ему в голову. Так тот же Беннетт в четвёртом матче сравнял счёт, перед этим толкнув защитника «мишек» на Джереми Свеймана. После просмотра гол засчитали, «Флорида» совершила камбэк с 0:2 и одержала третью победу в серии.

Даже генменеджер «Бостона» Дон Суини высказался в прессе: «Вам не тренера после игры надо спрашивать о судействе, а инспектора судей, инспектора серии или самим судьям. Хотите полной прозрачности? Тогда выведите к микрофону судей, чтобы они ответили на вопрос. Они – единственные, кто может объяснить, как именно они интерпретировали это правило».

Оказавшись на грани вылета и разозлённые тем, как складывается серия, сегодня «мишки» показали зубы, сыграв за себя и за Маршана, который пропустил уже второй матч подряд. Всё, как и предсказывал Пол Морис: «Отчаяние – их преимущество. Бесповоротное отчаяние. Оно прочищает разум и придаёт тебе небывалую концентрацию. Твоя задача – сделать так, чтобы их преимущество исчезло и превратилось в недостатки, когда начинаешь торопиться и всё такое. Наше преимущество – это желание, подъём эмоций от того, что у тебя есть шанс выйти в следующий раунд. Это грандиозно».

Сегодня преимущество «Бостона» пересилило преимущество «Флориды». Не зря все всегда говорят, что выиграть четвёртый матч сложнее всего. Ну а нейтральному любителю хоккея такой расклад даже больше по душе, ведь противостояние «мишек» и «пантер» за последние два года обретает отчётливые черты принципиальности. Эти команды очень друг друга не любят, что гарантирует напряжённые серии, бурю эмоций и отличный хоккей.

С первых же секунд «Бостон» полетел в атаку, перевес по броскам был 7-1, когда на исходе пятой минуты Морган Гики получил передачу из-за ворот, уложил на лёд Сергея Бобровского и с неудобной завёл шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сергей Бобровский был, как всегда, великолепен, и бился, как лев. В отличие от полевых, которые первый период провели далеко не самым лучшим образом и не выглядели командой, которой остаётся шаг до финала конференции.

Однако и Джереми Свейман сегодня был хорош, спокоен и давал своей команде шансы на победу. «Ради этих парней я готов проломить стену. Сделаю всё, что угодно ради этих ребят, чтобы сделать сейв. Больше я ни о чём не думаю. Такие победы – это нечто особенное», — заявил после матча вратарь «Бостона», признанный второй звездой встречи.

Только во втором периоде «Флорида» смогла пробить Свеймана. Это случилось сразу после рекламной паузы, во время которой Морис так пропесочил и настроил игроков, что те сразу вышли и забили! «Не скажу, что именно говорил. Я не злился на них. Понимал, через что они проходят. Просто подумал, что надо добавить немного мата в их жизнь. Я во многих вещах не преуспеваю, но, чёрт побери, в этом-то я хорош?», — объяснил свой эмоциональный спич Морис.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Тем не менее, этих усилий не хватило. Свейман больше не пропустил, а вскоре после того, как счёт стал равным, Чарли Макэвой выскочил на смену и подключился к атаке, прошив Бобровского. Тот сразу стал апеллировать к судьям, что была помеха вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Флорида» взяла тренерский запрос, но гол засчитали, и в итоге он стал победным. У «пантер» было немало шансов сравнять счёт, но Свейман выстоял под напором. Год назад «мишки» отдали серию с «Флоридой», ведя 3-1. И те, и другие хорошо помнят, как это было. Одни хотят вернуть должок и сделали для этого первый шаг. Другие – не допустить повторение такого сценария. Кто со своей задачей справится лучше, решит игра. Как минимум одна в этой серии ещё будет.