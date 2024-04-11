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«Они прошли точку невозврата». Sportsnet — о будущем «Питтсбурга»

«Они прошли точку невозврата». Sportsnet — о будущем «Питтсбурга»
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Североамериканский журналист Райан Диксон в статье на сайте Sportsnet рассказал о будущем «Питтсбург Пингвинз» после окончания текущего сезона.

«История в «Питтсбурге» сталкивается лицом к лицу с суровой реальностью. Эта команда была продавцом во время дедлайна месяц назад. Даже если Сидни Кросби успешно выведет «пингвинов» в плей-офф – где, как ни странно, они могли бы встретиться со старым другом Джейком Гюнцелем – создаётся впечатление, что «Питтсбург» прошёл точку невозврата с точки зрения построения команды вокруг Кросби, Малкина и Летанга», — написано в статье.

«Питтсбург» имеет 84 очка и занимает пятое место в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф. Напомним, регулярный чемпионат-2023/2024 завершается 19 апреля.

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