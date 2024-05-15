«Уровень отчаяния повышается». «Рейнджерс» шли на рекорд НХЛ, а теперь отдают серию с 3-0

Серия «Рейнджерс» и «Каролины» до недавнего времени смотрелась несколько обыденно на фоне остальных во втором раунде. Здесь не было таких камбэков, как у «Далласа» и «Колорадо», такой принципиальности, как у канадских команд и такой бойни, как у «Флориды» и «Бостона». Дело тихо шло к завершению противостояния уже после четырёх матчей, но «ураганы» сумели выгрызть домашний матч, а после и вовсе устроить погром в «Мэдисон Сквер Гарден» в третьем периоде пятого матча.

В ночь с 16 на 17 мая состоится шестой матч, который пройдёт в Роли, и фаворитом в нём выступает уже «Каролина». Как по котировкам букмекеров, так и по тому, как хороша дома команда Бриндамора. И, ко всему прочему, не забываем про психологию, потому что два поражения подряд в плей-офф ударить могут сильно.

Давайте попробуем разобраться, что изменилось после третьего матча, способна ли «Каролина» стать пятой командой в истории НХЛ, отыгравшейся с 0-3 в серии, и что нужно менять «Рейнджерс».

За счёт чего «Рейнджерс» одержали победы в первых трёх матчах?

Для простоты восприятия поделим происходящее в серии на два пункта: первый – три стартовых матча, второй – два последующих.

Во-первых, подопечные Лавиолетта фантастически играли на старте серии в большинстве. 10 попыток было у «Рейнджерс», четыре из них удалось реализовать. Учтём ещё и то, что три большинства не были полными: в первом матче было шестисекундная попытка, во втором — двухсекундная. Смысл рассуждения, впрочем, понятен. «Синерубашечники» показали удивительную вариативность: здесь тебе и раскат до пустых, и шикарная игра на пятаке Крайдера, и добивания Трочека после обстрела Андерсена.

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Во-вторых, Шестёркин провёл первые три матча на выдающемся уровне. 121 сейв за три игры, сразу несколько рекордов и похвала от тренеров противоборствующей команды. Если посмотреть на показатель xG (ожидаемые голы) у «Каролины», то можно увидеть, что команда создала моментов на 12,81 гола, но забросила лишь восемь шайб. Особенно хорош был Шестёркин в концовке основного времени и в овертаймах второго матча, где «Харрикейнз» создали уйму моментов, однако Игорь потащил абсолютно всё.

В-третьих, лидеры нападения (Крайдер, Зибанеджад, Панарин, Трочек) «Рейнджерс» провели очень сильные матчи, поучаствовав абсолютно во всех шайбах (их было 11). Один этот факт уже может говорить о том, что данная четвёрка не прохлаждалась, но по игре доминирование первых двух троек нападения также было видно, особенно на фоне рабочего боттом-6.

А что же в это время делала «Каролина»? Например, безуспешно пыталась реализовать большинство, которого было в достатке. И, что самое неутешительное для «Харрикейнз», это не было похоже на то, что шайба не идёт в ворота. Нет. Это был настоящий творческий тупик. Шайба не ходила по зоне, игроки спецбригад не выдерживали и начинали бросать примерно отовсюду, Бёрнс на синей линии был очень медлительным, после Брента поменяли на Деанджело, но американец далёк от своей лучшей игры и ничего не смог изменить.

И, наверное, главный бич бриндаморовской эпохи – узколобое упрямство. Получил шайбу – бросай. Именно из-за этого «Каролина» каждый год вылетала во втором-третьем раундах, где соперникам легко под это подстроиться. Когда смотришь на карту бросков «Харрикейнз», то кажется, что у тебя перед глазами пломбирный стаканчик с шоколадной крошкой. Настолько много бросков со всех позиций, большинство из них не являются опасными.

Род Бриндамор Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

За счёт чего «Каролина» выиграла четвёртый и пятый матчи?

Спойлер: игра «Харрикейнз» почти не претерпела изменений. Но какие-то всё-таки произошли. Из явного можно назвать то, что броски стали совершаться из более опасных позиций. Да, броски от борта и с других не особо опасных позиций сохранились, но их стало меньше. Непонятно, случайность это или установка, однако факт остаётся фактом.

А ещё видно, что «Каролине» начинает возвращаться всё нереализованное до этого. Шестёркин по-прежнему хорош, пятый матч до 44-й минуты он вообще провёл идеально, но подвели защита и нападение на возврате. Во втором матче Игоря пытался провоцировать Свечников – не вышло. Вчера это же пытался делать Гюнцель, профессионалом в этом деле никогда не являвшийся. Российский вратарь до сих пор остаётся главной причиной того, что «Рейнджерс» ведут в серии, и если «Каролина» не придумает ещё что-нибудь новое, то Шестёркин выиграет её для своей команды.

И отдельная радость для российских болельщиков – Кузнецов, который стал джокером в колоде Бриндамора. Игрок, который меньше всего подходит под стиль тренера, забивает важнейшие шайбы и не стесняется делать попытки лакросса при равном счёте в третьем периоде. Этого явно не хватало сугубо системной «Каролине».

Евгений Кузнецов Фото: Adam Hunger/AP/ТАСС

А сейчас о главных причинах, почему эта серия затягивается. И идут они от команды из Нью-Йорка.

«Синерубашечники» перестали пользоваться большинством. Звучит слишком просто? Но сложность в деталях: «Рейнджерс» перестали не просто забивать, а разыгрывать шайбу и находиться в зоне соперника при игре с численным превосходством. Поперечные передачи отсутствуют, шайба до Крайдера на пятак не доходит, Панарин и Фокс, являющиеся главными диспетчерами, не обостряют и не находят передачами партнёров. Если в четвёртом матче это не было так заметно, то в пятом уже резало глаз.

Помните, говорили о четвёрке нападения команды Лавиолетта, которая организовала все шайбы в первых трёх матчах? Так вот, в последних двух играх на четверых они заработали один балл за результативность (Зибанеджад отдал передачу). В целом это коррелируется с тем, что происходит на площадке. Лидеры «Рейнджерс» попросту перестали угрожать воротам Андерсена, из-за чего проблемы и начались.

Возможен ли камбэк?

Сначала вспомним, сколько камбэков с 0-3 было за всю историю НХЛ. Таковых всего четыре, два из них — в XXI веке (счастливчиками стали «Филадельфия» в 2010 году и «Лос-Анджелес» в 2014-м).

А ещё можно вспомнить, как вылетал «Рейнджерс» в последние два сезона. В 2022 году в финале конференции «синерубашечники» вели 2-0 у «Тампы», а также 2:0 в третьем матче. Но Кучеров вместе с товарищами перевернул ту игру и больше ни разу не дал победить сопернику. В прошлом году команда начала с двух убедительных побед (обе 5:1) над «Нью-Джерси», но уступила в седьмом матче. Нас ждёт покорение новой высоты?

Психологическое преимущество сейчас однозначно на стороне «Каролины», а шестой матч команда проведёт дома, где она играет значительно лучше, чем на выезде. Но с трудом верится, что такая опытная команда, как «Рейнджерс», вновь наступит на те же грабли и развалится после двух поражений. При этом главный тренер «синерубашечников» Питер Лавиолетт не стесняется говорить правду о психологическом состоянии команды: «Отчаяние — забавная вещь. Вы не можете передать его кому-то. Вы действительно должны это почувствовать. Когда мы переходим к следующей игре и понимаем, что у нас стало меньше шансов закрыть серию, то уровень отчаяния немного повышается».

Удивительно, как за пару игр может сместиться вектор разговоров. От возможности побить (или хотя бы повторить) рекорд «Эдмонтона», который в 1985 году одержал девять побед со старта плей-офф, до теоретической возможности упустить 3-0 в серии.