Бобровский! «Флорида»! Феноменальный россиянин вывел «пантер» в полуфинал плей-офф НХЛ

Решающая шайба в серии с «Бостоном» была заброшена за полторы минуты до конца третьего периода.

Первая попытка «Флориды» закончить серию три дня назад провалилась – «Бостон» сумел одержать минимальную победу на выезде. Для хозяев в преддверии сегодняшнего матча пришли хорошие новости из лазарета – Брэд Маршан возвращается в состав после того, как ему нанёс травму Сэм Беннетт. Капитан «Брюинз», комментируя ту ситуацию, даже высказал слегка непопулярное мнение: «Никто не хочет этого признавать, но попытка нанести травму каждому игроку команды соперника является частью плей-офф, и чем больше игроков вы выводите из игры, тем больше преимуществ у вашей команды».

Хозяева, воодушевлённые возвращением капитана, провели первые пять минут матча с преимуществом, успевая накрывать соперника в форчекинге, однако продлилось это только пять минут – далее «Бостон» за десять минут даже не сумел ни разу бросить по воротам Бобровского. Дело шло к тому, что команды уйдут на перерыв без голов, но «Флорида» потеряла на секунду бдительность, упустила Павла Заху «один в ноль», а российский голкипер не сумел подчистить.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором отрезке игра стабильно развивалась по одному сценарию – «пантеры» делали попытки позиционных атак, «мишки» преимущественно контратаковали, причём делали это очень опасно, но Бобровский был непреклонен. В конечном счёте, «Бостон» ещё и пропустил – Антон Лунделль с ползоны пробил Свеймана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В самом начале третьего периода «Флорида» могла выйти вперёд, однако Монтур угодил в штангу. Обе команды имели возможность выйти вперёд, но ключевой момент случился в самом конце – Барков рукой заблокировал щелчок Пастрняка и почти сразу же ушёл в раздевалку. «Пантеры» вооружились девизом «за себя и за Сашку» и через минуту забросили решающую шайбу в серии – Густав Форслинг нашёл брешь в ближнем углу Свеймана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Бостон» сразу снял вратаря, навалился на ворота, но Бобровского пробить не сумел.

2:1 в матче и 4-2 в серии – «Флорида» одерживает тяжелейшую победу в серии, а ключевым моментом стал блок капитана команды. Ключевым фактором успеха «пантер» стал Сергей Бобровский, который в этом плей-офф не показывает фантастическую статистику, но именно его важнейшие и своевременные спасения позволили команде из Санрайза выиграть серию. Об этом говорил Пол Морис ещё после предыдущего матча: «Когда соперник получает свои шансы, у них есть действительно хорошие игроки, поэтому я поражаюсь тому, как он может сохранять концентрацию. Он просто абсолютно не заботится о своей статистике. Я не думаю, что он обращает внимание на свой процент отражённых бросков ниже 90. Мы, конечно, тоже этого не делаем».

В финале конференции «Флорида» встретится с «Рейнджерс». Эта великолепная серия, к которой будет приковано особое внимание и российских болельщиков, стартует в ночь на 23 мая по московскому времени.