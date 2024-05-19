Жуткий разгром Казахстана на ЧМ по хоккею! США забили 10 голов, а их лидер вошёл в историю

У сборной Казахстана дела на ЧМ-2024 по хоккею складываются неважно. Команда Галыма Мамбеталиева бодро стартовала на турнире, обыграв французов, но затем покатилась по наклонной. Казахстанцы проиграли словакам, латвийцам, шведам, потом и вовсе были разгромлены немцами. Матч с США тоже не сулил ничего хорошего и ожидаемо обернулся для Казахстана позором на льду.

Уже в первом периоде американцы отправили в ворота Никиты Бояркина четыре безответные шайбы, причём голы получались как под копирку: наброс от синей линии и вчистую выигранная борьба на пятачке. Брэди Ткачук оформил дубль, по разу отличились Мэтт Болди и Брок Нельсон. К 24-й минуте сборная США выигрывала уже 6:0, затем слегка сбавила темп, но Бояркин за 40 минут встречи всё равно пропустил целую авоську – семь шайб, и на третий период вышел Андрей Шутов.

Второго вратаря Казахстана американцы пробили «лишь» три раза, но всё равно довели количество заброшенных шайб до двузначного количества. Ткачук оформил хет-трик, а вот Алексу Недельковичу уйти «сухим» не удалось. Один из всего лишь 14 казахстанских бросков в створ достиг цели, «размочил» американского вратаря Алихан Омирбеков.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Абсолютно проходной матч для сборной США ознаменовался большим достижением Джонни Годро. Форвард «Коламбуса» набрал 5 (1+4) очков и обошёл Патрика Кейна по количеству результативных баллов за сборную США на взрослых чемпионатах мира. Теперь у Годро 43 очка на ЧМ, и это новый национальный рекорд.

Благодаря этой победе США поднялись на второе место в группе В. Американцы уступают только идущим без осечек шведам, и их место в плей-офф не вызывает сомнений. Казахстан же, понятно, о матчах на вылет и не мечтает, а вот сохранение прописки в элитном дивизионе по-прежнему в руках команды Мамбеталиева. В заключительной игре на турнире, которая состоится завтра, Казахстану достаточно не проиграть в основное время полякам и отправить соперника обратно в первый дивизион ЧМ.