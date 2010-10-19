Красильников: проблемы есть, но мы их решаем и решим

Наставник «Кузнецких Медведей» Сергей Красильников подвёл итоги выездного турне команды в рамках чемпионата МХЛ, в ходе которого она провела четыре матча и лишь в одном добилась победы.

«В общем, по результатам 3 очка из 12 – мало. По отношению ребят вообще никаких претензий нет. Несмотря на сложности с переездами, плотно игры идут, здорово играли, старались, но, к сожалению, забросить 7 шайб за 4 игры и надеяться на положительный итог серии сложно. Хромает результативность. Причина нам-то понятна, мы много внимания уделяем обороне, естественно, на помощь защитникам идут нападающие, и этот баланс атака-оборона немного нарушен. В атаке нападающим тоже нужно быть свежими, руки должны быть развязаны. Серия поражений заставляет играть предельно в обороне, и не хватает атаке свежести, везения.

Мы провели 16 игр, из них 12 на выезде. Очков немного, проблемы есть, я думаю, будем их решать и решим. Впереди очень большая длительная серия домашних игр. Я не хочу сказать, что будет легко и просто, но надеюсь, что дома ребята сыграют посвободнее, пораскрепощённее и удачливее», — приводит слова Красильникова официальный сайт новокузнецкого «Металлурга».