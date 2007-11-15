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Цыгуров: буллиты - это мастерство

Цыгуров: буллиты - это мастерство
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Главный тренер «Нефтехимика» Геннадий Цыгуров ключевыми моментами матча с ХК МВД (1:2 ШБ) считает эпизоды игры «пять на три», когда ни одной из команд отличиться не удалось.

— Конечно, после перерыва играть непросто, — отметил наставник нижнекамцев. — Думаю, обе команды сегодня выглядели далеко не лучшим образом. Наверное, ключевыми моментами были эпизоды, когда команды по разу имели преимущество «пять на три». Но не забросили, а в третьем периоде игра шла до гола. Мы пропустили первыми, но хорошо, что смогли быстро отыграться. Ну а буллиты — это мастерство. Антоненко — мастер, поэтому он и забросил.

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