Мухин: в следующем сезоне в команде произойдёт ряд изменений

Главный тренер «Автомобилиста» Евгений Мухин после поражения от «Авангарда» (4:5) отметил, что его подопечным немного не повезло.

«При счете 1-3 забили два гола, вернулись в игру, до конца боролись, немного не повезло в конце матча. Ребята старались, бились, претензий нет, содержанием игры я доволен», — приводит слова тренера официальный сайт омичей.

«Я считаю, что ребята должны играть до конца, чтобы просто остаться в команде. Нужно себя проявлять, потому что в следующем сезоне в команде произойдёт ряд изменений», — заявил Мухин.