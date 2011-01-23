Мухин: в следующем сезоне в команде произойдёт ряд изменений
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Главный тренер «Автомобилиста» Евгений Мухин после поражения от «Авангарда» (4:5) отметил, что его подопечным немного не повезло.
«При счете 1-3 забили два гола, вернулись в игру, до конца боролись, немного не повезло в конце матча. Ребята старались, бились, претензий нет, содержанием игры я доволен», — приводит слова тренера официальный сайт омичей.
«Я считаю, что ребята должны играть до конца, чтобы просто остаться в команде. Нужно себя проявлять, потому что в следующем сезоне в команде произойдёт ряд изменений», — заявил Мухин.
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