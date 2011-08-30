Букартс: соперник был слабенький, но "Рига" выглядела ещё хуже
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Нападающий ХК «Рига» Роберт Букартс после поражения со счётом 2:4 от сборной EJHL заявил, что его не впечатлил соперник.
«Соперник был слабенький, но мы выглядели ещё хуже. Если бы была ещё одна игра, то выиграли бы у американцев так, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Говорят, что побеждает сильнейший, так что результат можно считать закономерным. Для нас ещё ничего не потеряно: завтра будет новый матч, мы должны обыгрывать „Красную Армию“.
Недооценили соперника? Немного не так. Просто в „Ригу“ отправили несколько ребят из „Динамо“ и лиепайского „Металлурга“, и кое-кто из наших игроков подумал: „Ага, сейчас они сами всё сделают“. Но в хоккей играет команда, а не один хоккеист», — приводит слова форварда «Спорт-экспресс».
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