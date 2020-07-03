Как не ошибиться? Выбираем компетентного тренера для занятий в онлайне

Вместе с топ-тренером сети World Class Екатериной Некрасовой разбираемся, на что следует обращать внимание при выборе профессионального инструктора для занятий в режиме онлайн.

Как часто вы занимаетесь спортом? Или лучше спросить, сколько попыток заниматься спортом вы предприняли за свою жизнь? Согласитесь, чтобы начать тренироваться, нужно потратить уйму времени для того, чтобы сначала найти подходящий фитнес-центр, далее тренера, затем каждый день таскаться со спортивными вещами — сначала в клуб, потом оттуда.

Другое дело — онлайн-тренировка. Расстелил коврик, включил запись занятия и вперёд! Но как не ошибиться в выборе онлайн-тренера и распознать его профессионализм? Есть несколько критериев.

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Сертификаты и документы об образовании

Прежде всего убедитесь, что это сертифицированный тренер с профильным образованием. Он может кичиться множеством выступлений на различных конкурсах, у него может быть бесконечное количество регалий и наград. Но какой в этом смысл, если у него был инструктор, который подвёл его к этим победам, выстраивал тренировочный процесс, регулировал питание и количество воды?

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Опыт в офлайне

Узнайте, работал ли тренер с клиентом лично, а не только в интернете. Должен быть опыт работы инструктором в фитнес-клубе. Ведь явно больше экпертности у человека, который тренировал клиента, видя его перед собой, поправляя, корректируя и направляя на протяжении всего занятия.

Грамотное составление плана питания

Даже если вы пришли к тренеру с целью похудения, он не должен сильно урезать вам калораж и «сажать» на гречку с курицей. Если вам попался такой — бегите, не оглядываясь. Море гречки и куриной грудки давно вышли из моды. Сейчас важно чувствовать баланс внутри себя, наполнять себя качественными, насыщенными полезными веществами продуктами.

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Мотивация

Тренеру важно настроить вас на позитивную работу, вы не должны чувствовать себя некомфортно по сравнению с ним. Он должен вселять в вас уверенность, что вы всё сможете, что вы вместе придёте к цели.

Пример для подражания

Тренеру необходимо выглядеть соответствующе своему статусу, самому заниматься спортом и быть примером для вас и окружающих. Он должен гореть спортом, пылать здоровьем и силой.

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Постоянная прогрессия

Хорошая программа тренировок обязана прогрессировать, вы должны постепенно увеличивать веса или повторения, иначе она не даст результата. Упражнения нужно подбирать специально под вас, исходя из особенностей строения вашего тела. Здесь не подойдёт одна программа на всех. Это сразу видно — стандартный набор упражнений, одни и те же повторения, подходы.

Разнообразие тренировок

Тренировки должны быть разнообразными. Тренеру важно каждую неделю корректировать программу, чтобы занятия вам не приелись. Это и в его интересах, чтобы вы с ним остались тренироваться и дальше.

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Обратная связь и искренний интерес

Тренер должен общаться с вами, интересоваться вашими успехами, быть всегда на связи. Если он скинул вам программу и тут же пропал – это не ваш инструктор. Сомневаюсь, что он квалифицированный и является тренером вообще.