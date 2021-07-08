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Что такое аэройога: почему стоит попробовать аэройогу, какой эффект будет от занятий

Как меняются тело и сознание на занятиях аэройогой?
Анастасия Баусина Янина Ваисова
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Что такое аэройога
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Занимаясь антигравити, можно избавиться от бессонницы, увеличить объём памяти и скорость мышления.

Аэройога или, как её ещё называют, антигравити-йога – это практика, которая сочетает в себе принципы йоги, растяжки, пилатеса и калланетики. Начало ей дал американский танцор и хореограф Кристофер Харрисон в 1991 году, когда создал специальные гамаки для выступлений и тренировок воздушных гимнастов. Позднее он понял, что акробатические трюки в воздухе могут быть доступны каждому, и открыл аэройогу для всех.

<a href="https://www.instagram.com/yanina_v/">Янина Ваисова</a>
Янина Ваисова
инструктор антигравити-йоги

Отрыв от земли — это способ отключиться из повседневной жизни, поставить себя в непривычные условия и выйти из зоны комфорта. Это даёт мощный толчок в развитии внутренних потенциалов и ресурсов личности.

Сейчас антигравити-йога — одно из самых популярных направлений фитнеса. При выполнении асан в подвешенном состоянии тело человека вытягивается, запускается механизм самообновления и улучшается общее состояние здоровья.

Вытяжение через расслабление

В основе аэройоги лежит взаимодействие с гамаком. Он берёт на себя часть веса тела. Благодаря силам гравитации работает главный принцип йоги в воздухе — вытяжение через расслабление.

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Естественная декомпрессия позвоночника в гамаке сокращает нагрузку на спину и шею, а умеренное давление на суставы делает занятия комфортными и безболезненными. Это полезно всем, кто ведёт сидячий образ жизни, имеет сколиоз или другие нарушения осанки.

Фото: istockphoto.com

Увеличение гибкости

Широкое полотно гамака даёт телу много пространства для перемещений относительно точки опоры. Это помогает растягиваться продуктивнее, чем во время традиционной йоги и стретчинга.

Кроме того, повышенная гибкость и подвижность тазобедренных и плечевых суставов позволяет осваивать более сложные асаны, чем при занятиях на коврике. Инструктор отмечает, что аэройога увеличивает эластичность мышц, приводит их в тонус, а в случае гипертонуса — расслабляет.

Поэтому занятия отлично подойдут тем, кто много тренируется, бегает и танцует.

Фото: istockphoto.com

Лучшее средство от бессонницы

Перевёрнутые асаны стимулируют активное кровоснабжение мозга и повышают эффективность работы гипофиза — центрального органа эндокринной системы. Это уравновешивает гормональную систему и снижает риск сахарного диабета и остеопороза, избавляет от бессонницы, раздражительности и хронической усталости.

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Помимо этого, аэройога нормализует пищеварение. Благодаря скручивающим позам кишечник работает лучше и активизируется часть вегетативной нервной системы, которая поддерживает гомеостаз.

Хорошая циркуляция крови укрепляет нейронные связи и стимулирует мозговую активность. Американские учёные из Иллинойского университета и Университета Уэйна в Детройте выяснили, что занятия аэройогой повышают работоспособность и концентрацию внимания, увеличивают объём памяти и скорость мышления.

Фото: istockphoto.com

Расслабление и отдых

Йога в гамаках включает в себя расслабляющие асаны, дыхательные практики, полёты и прыжки. Она снижает психоэмоциональное напряжение и повышает уровень стрессоустойчивости.

Аэройога подходит для людей любого уровня физической подготовки. Но стоит учесть противопоказания к занятиям:

Фото: istockphoto.com

  • повышенное артериальное, глазное и внутричерепное давление;
  • отслоение сетчатки глаза или глаукома;
  • некомпенсируемые травмы позвоночника;
  • критические дни, беременность;
  • отиты, воспалительные заболевания носовой полости;
  • заболевания суставов;
  • грыжи и протрузии позвоночника;
  • заболевания органов ЖКТ.
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