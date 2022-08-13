10 упражнений из йоги, которые сможет повторить каждый

Йога — ключ к здоровым телу и духу. Причём многие её элементы сможет выполнить каждый. Даже тот, кто никогда не утруждал себя серьёзными физическими нагрузками.
Сегодняшний комплекс идеально подходит как для начинающих, так и для продолжающих заниматься йогой. Все асаны из этой тренировки выполняются в положении стоя. Вы сможете заниматься где угодно: на улице, на работе и дома.
Широкая стойка с наклоном вперёд
Техника выполнения
- Расставьте ноги широко врозь, большие пальцы смотрят немного вовнутрь. Сделайте глубокий вдох. Во время вдоха медленно поднимите руки вверх и соедините ладони над головой.
- На выдохе с прямой спиной наклонитесь вниз. В нижней точке коснитесь пола ладонями.
- Если руками до пола дотянуться не получается, то обхватите руками локти и начните покачиваться из стороны в сторону.
- Попробуйте полностью расслабиться, придя в нижнюю точку.
Фото: istockphoto.com
Поза богини
Техника выполнения
- Ноги поставьте широко врозь, носки смотрят в стороны.
- Согните колени и постарайтесь уйти в глубокий присед. При этом вы должны уверенно держать равновесие.
- Руки разведите в стороны и согните в локтях, пальцы должны смотреть вверх. Можно соединить большой и указательный в кольцо.
- Задержитесь в таком положении на несколько секунд и сосредоточьтесь на дыхании.
Фото: istockphoto.com
Поза воина II
Техника выполнения
- Поставьте ноги широко в стороны, левую разверните так, чтобы колено смотрело вперёд. Правой крепко упритесь в пол.
- Согните левое колено под углом 90 градусов, руки разведите в стороны, взгляд должен быть направлен прямо. Живот подтянут.
- Задержитесь в таком положении, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.
Фото: istockphoto.com
Мирный воин
Техника выполнения
- Из предыдущей асаны наклоните корпус вправо к прямой ноге.
- Левой рукой потянитесь за голову, а правую положите на икру правой ноги.
- Постарайтесь направить взгляд вверх.
- Оставаясь в таком положении, глубоко дышите несколько секунд.
Фото: istockphoto.com
Поза вытянутого угла
Техника выполнения
- Встаньте в позу воина II и из неё наклоните корпус влево к согнутой ноге.
- Правую руку вытяните вверх по диагонали, а левый локоть положите на бедро согнутой левой ноги.
- В таком положении основной вес должен приходиться на опорную пятку левой ноги.
- Глубоко подышите в таком положении.
Фото: istockphoto.com
Поза воина I
Техника выполнения
- Выпрямите обе ноги, чуть уменьшив расстояние между ними, левая нога смотрит вбок. Согните её в колене так, чтобы угол был чуть больше 90 градусов.
- Корпус держите прямо, вытяните руки перед собой. Они смотрят в том же направлении, что и колено левой ноги.
- Оставаясь в таком положении, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.
Поза воина III
Техника выполнения
- Выйдите из предыдущей асаны, поставив ноги поближе друг к другу. Оттолкнитесь правой ногой, оторвите её от пола и начните балансировать на левой. Сначала она может быть немного согнута, чтобы проще было найти точку опоры.
- Напрягите ягодицы и вытяните правую ногу назад. Руки могут быть вытянуты как в стороны, так и вперёд.
- В таком положении глубоко дышите.
Фото: istockphoto.com
Поза дерева
Техника выполнения
- Встаньте прямо. Правую ногу согните в колене и поставьте стопу на внутреннюю поверхность левого бедра. Стопа может быть как выше, так и ниже колена.
- Руки согните и соедините ладони перед грудью.
- Важно с самого начала найти точку опоры, чтобы сохранять равновесие в дальнейшем.
- Глубоко дышите в таком положении.
Фото: istockphoto.com
Поза треугольника
Техника выполнения
- Поставьте ноги широко, носок левой ноги развёрнут и смотрит в сторону. Ноги прямые.
- Из этого положения наклоните корпус влево так, чтобы правая рука смотрела вверх, а левую руку положите на левую ногу ближе к стопе. Старайтесь максимально раскрыть грудную клетку.
- Задержитесь в этом положении и глубоко дышите.
Фото: istockphoto.com
Поза пирамиды
Техника выполнения
- Поставьте ноги широко врозь, носок левой ноги развёрнут в сторону. Корпус разверните к левой ноге.
- Руки уберите за спину и плавно опустите корпус до параллели с полом. Спина должна быть прямой.
- Не нужно опускаться слишком низко, важно прочувствовать каждую мышцу.
- Задержитесь в нижней точке и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.
Сделайте ещё один такой цикл на другую сторону тела.
Подробное выполнение упражнений и комментарии инструктора смотрите в видео.
Такая расслабляющая тренировка станет отличным завершением трудового дня. Вы снимете напряжение с мышц и дадите телу полноценный отдых. А если у вас плохая растяжка и вам сложно заниматься, йога поможет решить и эту проблему. Ответы ищите в статье по ссылке.