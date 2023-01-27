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Грибной крем-суп простой пошаговый рецепт с фото, как приготовить лучше, чем в ресторане

Как приготовить грибной крем-суп лучше, чем в ресторане? Простой, но очень важный лайфхак
Евгений Мясников
Как приготовить грибной крем-суп
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По этому рецепту блюдо точно не пригорит.
<a href="https://www.championat.com/authors/6477/1.html">Евгений Мясников</a>
Евгений Мясников
шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»

Съедобные грибы содержат различные витамины и микроэлементы. Они обладают антиоксидантным эффектом, богаты белком, в их составе – калий, кальций, железо и другие минералы, необходимые для жизнедеятельности человека. Кроме того, это кладезь витаминов: А, В, С, D. Способов приготовления грибов много, но сегодня я хочу предложить вам приготовить из них крем-суп.

Ингредиенты

  • шампиньоны: 300 г;
  • белые грибы: 100 г;
  • картофель: 100 г;
  • вода: 600 мл;
  • соль по вкусу;
  • тимьян: 2 г;
  • чеснок: 1 зубчик;
  • лук репчатый: 100 г;
  • сливочное масло: 150 г.

Приготовление

Шаг 1.

Шампиньоны промыть и нарезать произвольно.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2.

Белые грибы промыть и порезать. Если вы будете использовать сушёные грибы, то их нужно для начала замочить в тёплой воде на 30 минут.

А если грибы вам не по душе, предлагаем приготовить сырный крем-суп с брокколи. Пошаговый рецепт от шеф-повара найдёте здесь.

Шаг 3.

Картофель и лук почистить и нарезать произвольно, но желательно помельче, чтобы продукты приготовились быстрее.

Фото: istockphoto.com

Шаг 4.

Шампиньоны, белые грибы, лук и картофель немного обжарить на сливочном масле (буквально 7–10 минут) на среднем огне, далее добавить тимьян с чесноком и залить водой.

Фото: istockphoto.com

Шаг 5.

Когда все овощи приготовятся, суп нужно пробить в блендере до однородной массы.

Шаг 6.

Суп перелить в кастрюлю, добавить соль и довести до кипения на среднем огне.

Фото: istockphoto.com

Лайфхак: чтобы суп не пригорел, необходимо постоянно его помешивать. Если изредка вы позволяете себе жирные продукты, то в него можно добавить сливки, а при подаче – трюфельное масло.

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