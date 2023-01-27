Как приготовить грибной крем-суп лучше, чем в ресторане? Простой, но очень важный лайфхак

Съедобные грибы содержат различные витамины и микроэлементы. Они обладают антиоксидантным эффектом, богаты белком, в их составе – калий, кальций, железо и другие минералы, необходимые для жизнедеятельности человека. Кроме того, это кладезь витаминов: А, В, С, D. Способов приготовления грибов много, но сегодня я хочу предложить вам приготовить из них крем-суп.
Ингредиенты
шампиньоны: 300 г;
белые грибы: 100 г;
картофель: 100 г;
вода: 600 мл;
соль по вкусу;
тимьян: 2 г;
чеснок: 1 зубчик;
лук репчатый: 100 г;
сливочное масло: 150 г.
Приготовление
Шаг 1.
Шампиньоны промыть и нарезать произвольно.
Фото: istockphoto.com
Шаг 2.
Белые грибы промыть и порезать. Если вы будете использовать сушёные грибы, то их нужно для начала замочить в тёплой воде на 30 минут.
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Шаг 3.
Картофель и лук почистить и нарезать произвольно, но желательно помельче, чтобы продукты приготовились быстрее.
Фото: istockphoto.com
Шаг 4.
Шампиньоны, белые грибы, лук и картофель немного обжарить на сливочном масле (буквально 7–10 минут) на среднем огне, далее добавить тимьян с чесноком и залить водой.
Фото: istockphoto.com
Шаг 5.
Когда все овощи приготовятся, суп нужно пробить в блендере до однородной массы.
Шаг 6.
Суп перелить в кастрюлю, добавить соль и довести до кипения на среднем огне.
Фото: istockphoto.com
Лайфхак: чтобы суп не пригорел, необходимо постоянно его помешивать. Если изредка вы позволяете себе жирные продукты, то в него можно добавить сливки, а при подаче – трюфельное масло.
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