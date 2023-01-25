10 вещей, о которых вы можете пожалеть в старости, если не сделаете сейчас

Дарья Яушева клинический психолог, автор телеграм-канала «Психолог пишет…» Будучи молодым, трудно понять, что каждый день жизни — это невероятный подарок судьбы. Всем нам хотелось бы прожить долгую и счастливую жизнь, чтобы встретить старость без каких-либо сожалений. Для этого важно иногда останавливаться и анализировать, куда вы двигаетесь и что вы упускаете.

О чём можно пожалеть в старости?

1. Что не уделяли внимание здоровью

Забота о здоровье должна начинаться с юности. Многие болезни можно предупредить, если отслеживать своё состояние. Это и скрининги, и ежегодный чек-ап. Это здоровый образ жизни, когда есть место спорту и сбалансированному питанию.

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Простые и несложные действия, такие как зарядка по утрам и несколько стаканов воды в день, способны влиять на общее состояние. Высыпайтесь! Ещё одна серия любимого сериала принесёт намного меньше пользы, чем лишний час сна.

Если возникает недомогание, важно обращаться к специалисту и не заниматься самолечением.

2. Что не решились на перемены

Перемены могут быть разные. Например, уйти от нелюбимого человека, сменить работу, переехать в другой город (или страну), обнародовать своё творчество или осмелиться реализовать бизнес-идею.

Фото: istockphoto.com

Не копите нереализованные желания — даже если внутренний критик утверждает, что ничего не выйдет. Посадите его рядом, пусть бормочет, но делайте.

3. Об отношениях, в которые побоялись вступить

В наши дни всё ещё встречается точка зрения, что мужчины и женщины не должны выбирать мезальянс. В спутники жизни находят человека своего круга, с тем же достатком и образованием. Причина — навязывание старших родственников или друзей.

Фото: istockphoto.com

Бывает и так, что человек просто не решается признаться в чувствах. Почему? Просто боится быть отвергнутым… Любовь стоит того, чтобы рискнуть!

4. Что не говорили о том, что чувствуете

Слово — серебро, а молчание… иногда бывает бессмысленным. Озвучить то, что не устраивает — это единственный здоровый выход из ситуации. Избегая ссор, мы можем усиливать напряжение.

Если не дать шанс близкому человеку, коллеге (или даже начальнику) понять, что не всё идёт гладко, то ничего никого и не изменится.

Фото: istockphoto.com

К тому же держать всё в себе, копить обиды вредно для здоровья. Психосоматические расстройства могут быть физическим воплощением психического напряжения.

5. О потери связи с лучшими друзьями

Как часто человек не решается возобновить отношения с дорогими ему людьми: друзьями, бывшими одноклассниками, коллегами. Кажется, что жизнь их развела, человек занят, не хочется навязываться.



И вот два человека, которые могли бы дружить, не протягивают друг другу руки. Грустно.

Фото: istockphoto.com

6. Что жили «взаймы»

Жить не своей жизнью — отличный способ потратить зря драгоценное время. Жить ради детей, ради мужа, спасать других (часто тех, кто об этом не просит), а потом обижаться на неблагодарность…

Вы действительно хотите в старости быть пожилым человеком, чей день становится ярче, только когда вы набираете номер близких? У которого нет собственной страсти и собственной жизни?

Фото: istockphoto.com

Ещё один способ жить взаймы — увлекаться историями других. Быть чьим-то ярым поклонником, смотреть сериалы, обсуждать на форумах звёзд.

Всегда можно остановиться и задать себе вопрос: хочу ли я созидать? Если да, то что именно?

7. О жизни в разрыве с ценностями

Ценности и совесть — важные ориентиры в жизни. Это компасы, по которым можно сверять путь человека.

У каждого ценности свои: свобода или любовь, семья или карьера, творчество или бизнес, много друзей или один, но очень близкий, терпимость или суровая честность. Именно ваши — будут верными для вас.

Фото: istockphoto.com

Жизнь в соответствии с ценностями может быть непростой и требовать совершать сложные выборы. Но, только прожив такую жизнь, можно сказать: оно того стоило!

8. О жизни без смысла

Виктор Франкл, австрийский психотерапевт, прошедший концлагерь, сделал смысл жизни ключевой темой своего направления. Он считал, что наличие смысла в каждом моменте (и речь не идёт о чем-то глобальном и великом) — важное условие психического здоровья.

Смысл может быть найден через творчество, через созерцание и через занятие позиции по отношению к жизни. Особенно если речь идёт о сложной ситуации.

Фото: istockphoto.com

Виктора Франкла читайте Подробнее о подходе психиатрачитайте здесь.

9. Что не научились чему-то важному

Учёба — это не только возможность овладеть новыми знаниями и навыками, это ещё и выстраивание новых нейронных связей. Люди, которые учатся в зрелом возрасте, и неважно чему — танцу, программированию, новому языку — замедляют собственное старение.

Каждое достижение запускает механизм вознаграждения — дофаминового подкрепления. Жизнь становится ярче и приятнее, самооценка повышается. Учиться никогда не поздно.

Фото: istockphoto.com

10. О том, что не были благодарными

Благодарить жизнь, праздновать жизнь, говорить спасибо себе и миру — отличный способ научиться даже в самые тёмные дни видеть свет.

Практики благодарности сегодня включают в свою работу многие психологи, потому что они удивительным образом могут изменить многое.

Жизнь — это длинная цепь из дней, моментов, переживаний. На ней могут быть бусины чёрного и серого цвета. Тем важнее сознательно нанизывать яркие и цветные бусины. Каким ожерельем вы хотите любоваться в старости?

Иногда быть счастливыми и развиваться нам мешают внутренние установки, которые засели в голове с самого детства. Список опасных стереотипов ищите здесь.