Как стать режиссёром собственной жизни и всё в ней поменять: 5 советов

Александр Белов трендсеттер режиссёрских мероприятий, основатель TOBELOVE agency Любой event-проект – маленькая жизнь. При этом законы режиссуры, по которым строится мероприятие, довольно универсальны. Их можно применять в собственной жизни, чтобы достигать впечатляющих результатов в разных сферах. Позиция режиссёра (а заодно и зрителя) меняет видение и открывает множество способов сделать свою реальность ярче и насыщеннее.



Вот пять советов, которые помогут эту позицию занять.



Совет №1. Слушайте внутренний камертон

Успех проекта во многом зависит от того, насколько цель совпадает с истинным внутренним запросом. Скажем, жених и невеста мечтают о камерной свадьбе на краю света, но склоняются к классическому масштабному торжеству в Москве как к более «подходящему» варианту. В такой ситуации даже самый высокий уровень исполнения второго сценария не принесёт удовлетворения.

В жизни то же самое. Какой бы достойной ни казалась цель, если она не ваша, ожидаемого эффекта вы не получите. Зато энергии на её достижение потратите в разы больше.

Фото: istockphoto.com

Поэтому слушайте внутренний камертон и регулярно калибруйте по нему свои выборы. После принятия решения чувствуете эмоциональный подъём? Скорее всего, вы идёте в правильном направлении. Есть разочарование и напряжение? Попробуйте поискать цель, которая действительно будет вас заряжать и наполнять энергией.

А когда найдёте, обязательно придайте ей конкретные очертания. Какой результат принесёт вам удовлетворение? По каким маркерам вы поймёте, что всё получилось? Используйте цифры, факты, эмоции. Чем чётче вы пропишете все эти детали на старте, тем ярче и осмысленнее будет ваш путь.

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Фото: istockphoto.com

Совет №2. Соберите команду

Некоторых целей, конечно, можно достичь в одиночку. Чаще всего это какие-то личные истории. Например, начать бегать по утрам или отказаться от кофе. Хотя даже тут поддержка специалиста или партнёра станет хорошим подспорьем.

Но когда речь заходит об амбициозных бизнес-целях, без команды не обойтись. То, что является серьёзной проблемой для одного, для другого оказывается элементарным делом. И этот факт не стоит игнорировать.

Фото: istockphoto.com

Талантливый режиссёр не только создаёт крутое видение проекта, он чётко понимает, кто поможет ему воплотить замысел в реальность. Поэтому сформулируйте задачи и оцените, какие компетенции нужны для их выполнения. Найдите профессионалов, у которых эти компетенции уже есть. И смело делегируйте! Вместе вы придёте к цели гораздо быстрее.

Совет №3. Составьте «дорожную карту» и соблюдайте тайминг​

Движение нашего внимания иногда похоже на обезьяну, которая скачет с ветки на ветку. Нас захлёстывает череда забот, ежедневная рутина затягивает как болото, и мы упускаем из виду главное – целевые действия, которые помогают приблизиться к желаемому результату.

Обязательно разберитесь с приоритетностью задач и составьте «дорожную карту» – список промежуточных результатов со сроками их достижения. Ешьте своего «слона» по частям и обязательно заранее прописывайте «меню».

Фото: istockphoto.com

Чтобы соблюдать тайминг было проще, не забудьте добавить в него время на отдых и придумайте для себя систему поощрений. Тогда мотивация будет выше, а поводов сойти с дистанции – меньше.

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Совет №4. Экспериментируйте

Человек довольно быстро адаптируется и приобретает привычки. Какие-то действия мы начинаем выполнять автоматически, и это здорово экономит время и внутренний ресурс. Но у механизма есть и обратная сторона. Если постоянно действовать по одному и тому же сценарию (даже самому классному), со временем обнаруживается, что он работает всё хуже, а мы топчемся на месте.

Фото: istockphoto.com

Если вы всерьёз намерены стать режиссёром своей жизни, регулярно практикуйте творческий подход. Чувствуете, что застопорились на какой-то проблеме и привычная стратегия поведения её не решает? Отойдите в сторону. Посмотрите на ситуацию под другим углом. Подумайте, что вы можете сделать иначе. Накидывайте любые, в том числе и самые безумные идеи. Среди них может оказаться «та самая».

Совет №5. Дайте себе второй шанс

Даже у самого крутого режиссёра что-то может пойти не по плану. Дедлайны горят, форс-мажоры случаются. В такие моменты самое главное – не заниматься самобичеванием. Иначе вы просто выкрутите тумблер чувства вины на такой высокий уровень, что вас им придавит и парализует. Согласитесь, в подобном состоянии сложно будет что-то исправить.

Так что завязывайте с рефлексией и настраивайтесь на работу над ошибками. Помните: вы всегда можете сделать ещё одну попытку. Не получилось в этот раз, обязательно получится в другой.

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