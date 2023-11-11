Как ухаживать за кожей в горном походе, рассказала врач-косметолог

Офелия Легкая врач, врач-косметолог, дерматовенеролог, эксперт Corage-терапии «Путешествия вдали от мегаполиса — это незабываемые приключения и яркие эмоции, но неблагоприятная среда и нехватка удобств могут негативно сказаться на внешнем виде. Солнечные ожоги, обветривание и сухость лица — не самые приятные моменты. Но если знать, как заранее подготовиться к такому событию, то можно сохранить кожу в хорошем состоянии и в тяжёлых походных условиях».

Прежде всего важно помнить о том, что высокогорный климат — это постоянные температурные колебания и зона, где инсоляция сильнее, чем в низинах. Поэтому, когда вы собираетесь в поход, важно не забывать про использование надёжной защиты от солнца и выбирать продукты для ухода за кожей с SPF-фактором, так как солнечные лучи могут нанести серьёзный вред коже, вызвав ожоги, фотостарение и, как следствие, пигментацию.

Что взять с собой и как защитить кожу

Для жаркой климатической зоны следует выбирать кремы с более высоким SPF-фактором, а в северных регионах необходимо использовать увлажняющие масла и бальзамы. В походе важно пить достаточное количество воды, поскольку наша кожа состоит из нее на 30%, и если воды в организме не будет достаточно, то она будет выглядеть сухой и ослабленной, даже может потрескаться.

Фото: istockphoto.com

Если на коже появились солнечные ожоги, то постарайтесь найти место в тени, а на область ожогов по возможности нанесите холодный компресс. Для уменьшения отёчности и заживления лучше использовать крем/мазь с алоэ вера.

Помимо защиты от солнца, следует не забывать о необходимости правильного очищения и выбирать средство в соответствии с вашим типом кожи. Если она сухая, отдавайте предпочтение очищающему молочку или крему, если жирная — очищающий гель.

Для уменьшения количества носимых средств можно использовать универсальное очищающее средство, которое подойдёт для любого типа кожи.

Возьмите с собой влажные салфетки для очищения лица и тела, а также микрофибру для удаления излишков пыли и грязи. Важно также правильно выбрать средства для ухода за кожей, например, средства с глицерином и мочевиной, которые увлажняют кожу лучше, чем обычные лосьоны.

Даже если обычно вы не используете средства для ухода за губами, в горах это изменится. Из-за холодных температур и постоянной активности есть большой риск, что они обветрятся и могут потрескаться. Поэтому во время поездки важно регулярно использовать бальзам, но если вы забыли его, то ночью можно нанести немного мёда на губы — он подарит мгновенное увлажнение и питание. Средство впитается за несколько часов, поэтому смывать утром его не потребуется.

Фото: istockphoto.com

Как подготовить кожу заранее

Заблаговременно стоит позаботиться о том, чтобы насытить ваш организм необходимыми микроэлементами и витаминами, среди самых необходимых это витамины D и C.

При выборе средств для ухода за кожей обязательно ориентируйтесь уже на те, что вы регулярно используете, а если решили попробовать что-то новое, то непременно протестируйте за пару недель до поездки во избежание возможных аллергических реакций, которые могут ухудшиться из-за яркого солнца.

Курс массажа до длительного путешествия со сложными условиями — лучшее, что вы можете сделать для поддержания как иммунитета организма, так и для улучшения состояния кожи. Расслабляющее воздействие на ткани поможет вывести из организма лишнюю воду, подтянуть кожу и как следует её увлажнить.

Кроме того, разминка и самомассаж во время похода также помогают поддерживать организм и благоприятно влияют на мышцы и в целом на общее самочувствие.

Если у вас нет времени на длительную подготовку, то можно попробовать посетить corage-терапию, которая не требует периода реабилитации и подойдёт для любого возраста и типа кожи. Её можно рассматривать и в качестве однократной экспресс-процедуры, но только после консультации врача.

В основе методики лежит квантовый молекулярный резонанс. Он представляет собой безопасное электромагнитное воздействие на мягкие ткани без их выраженного прогревания и повреждения, что делает кожу увлажнённой, подтягивает овал лица, выравнивает тон лица и предотвращает признаки пигментации.

Фото: Из личного архива эксперта

Кроме того, эта процедура может использоваться как в качестве профилактики фотостарения, с чем все горные путешественники обязательно сталкиваются, так и при борьбе с этой проблемой.

Ещё один способ, который поможет подготовить кожу к длительному путешествию — это плазмотерапия. В основе метода лежит активация собственных тромбоцитов для стимулирования и ускорения регенерации тканей.

Фото: istockphoto.com

Такая стимуляция активизирует рост коллагена и эластина, способствуя улучшению качества и повышению плотности кожи. Однако перед выполнением процедуры следует обратиться за консультацией к специалисту.