В материале также найдёте рецепты с этим растением.

Можно ли есть крапиву: диетолог объяснила, для кого она будет полезной, а для кого нет

Многие считают крапиву сорняком, даже не подозревая, что её можно употреблять в пищу. Однако из этого растения можно готовить супы, салаты, вторые блюда, выпечку и смузи.

О чём расскажем:

Польза крапивы для здоровья

Анна Коробкина врач-диетолог, спортивный нутрициолог, нефролог филиала клиники «Хадасса» «Исторически крапиву применяли для остановки кровотечений, заживления ран, при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) в качестве слабительного и желчегонного средства. А в голодные годы она спасала от авитаминозов».

В растении есть витамины и активные вещества, которые действительно могут оказать лечебный эффект, поскольку эти вещества содержатся в довольно высокой концентрации.

В крапиве довольно большое количество фолиевой кислоты (витамина В9), необходимой человеческому организму для кроветворения. Ещё этот нутриент предотвращает возможные пороки развития плода, которые могут привести к гибели ребёнка, поэтому её раньше использовали при планировании беременности (но ни в коем случае не во время).

Фото: istockphoto.com/dulezidar

В крапиве содержатся дубильные вещества, органические кислоты, эфирные масла, балловая кислота, камедь, фитонциды и флавоноиды. Благодаря такому набору растение оказывает общеукрепляющий, тонизирующий, бактерицидный и ранозаживляющий эффект.

Благодаря такой концентрации активных веществ крапиву часто используют фитотерапевты. На её основе существуют и лекарственные препараты, например, желчегонные и средства для улучшения заживления ожогов и ран.

Также крапива богата витамином К. В 100 г растения около 500 мкг нутриента. Он участвует в процессе свёртывания крови, оказывает кровоостанавливающее действие. Поэтому издавна настой этого растения применяется при обильных менструальных кровотечениях.

Вред и противопоказания крапивы

Учитывая, что крапива способствует свёртываемости крови, стоит быть осторожнее с её употреблением, поскольку передозировка чревата тромбозом (образование плотных сгустков крови).

Фото: istockphoto.com/urbazon

Людям, которые принимают препараты из группы антагонистов витамина К (например, варфарин), употреблять это растение категорически запрещено.

Также следует воздержаться от неё людям с варикозным расширением вен и особенно беременным женщинам, так как повышение тонуса матки может спровоцировать выкидыш.

Как правильно обработать крапиву перед употреблением?

Стебли и листья крапивы покрыты стрекательными клетками, в которых находятся муравьиная кислота и гистамин — они и вызывают «ожог» при прикосновении. Поэтому перед её употреблением нужно совершить ряд простых манипуляций.

Сначала крапиву нужно хорошо промыть под проточной водой, а затем обдать кипятком. Можно оставить её на какое-то время в горячей воде, а затем поместить в дуршлаг, чтобы стекла вся вода.

Для еды следует выбирать молодые растения, которые растут вдали от дорог. Лучше всего собирать крапиву для еды весной.

Фото: istockphoto.com/Malykalexa

Также использовать её можно в виде отвара наружно — для укрепления волос. Сухие листья растения необходимо залить кипятком (примерно две столовые ложки крапивы на стакан воды), остудить, а затем втирать в кожу головы.

Такой настой помогает регулировать работу сальных желёз, укрепляет волосы, придаёт им природный блеск и мягкость, а также препятствует ломкости и появлению секущихся кончиков.

Рецепты из крапивы

Как мы уже писали ранее, из крапивы можно приготовить множество различных блюд. Поделимся некоторыми популярными рецептами.

Зелёные щи

Суп прост в приготовлении, но очень питательный.

Ингредиенты:

молодая крапива — 200 г;

яйца — 4 шт.;

топлёное масло — 3 ст. л.;

репчатый лук — 1 шт.;

картофель — 3 шт.;

куриный бульон — 1 л;

свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление. Сварите яйца всмятку (варить нужно около пяти минут). Лук мелко нарежьте и обжарьте на топлёном масле в кастрюле с толстым дном. Картофель очистите, нарежьте небольшими кубиками и добавьте к луку, обжарьте на слабом огне около пяти минут. Затем добавьте к овощам бульон, доведите до кипения, посолите и варите примерно 20 минут.

Фото: istockphoto.com/Aeril01

Пока варится бульон, займитесь крапивой. Тщательно её промойте, удалите грубые стебли, после чего обдайте кипятком. Это позволит вам нарезать растение без «ожогов». Крапиву положите в кастрюлю и варите ещё минуту. Добавьте перец.

Перед подачей супа в каждую тарелку добавьте сваренное яйцо: целое или половину.

Можно превратить это блюдо в суп-пюре. После приготовления щи измельчите погружным блендером.

Салат с крапивой и зелёным луком

Отличный вариант блюда, богатого витаминами.

Ингредиенты:

молодая крапива — 1 пучок;

петрушка — несколько веточек для вкуса;

зелёный лук — 1 небольшой пучок;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л. для заправки;

соль — по вкусу.

Приготовление. Отварите яйца, нарежьте кубиками. Также мелко нарежьте лук, петрушку и крапиву (её предварительно обдайте кипятком). Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте сметану, соль и снова перемешайте.

Фруктовый смузи с крапивой

Ароматный и вкусный напиток никого не оставит равнодушным.

Фото: istockphoto.com/FG Trade Latin

Ингредиенты:

молодая крапива — 2-3 веточки;

банан — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

лимон — 1/2;

вода — 50 мл.

Приготовление. Тщательно вымойте ингредиенты. Яблоко и банан нарежьте на небольшие кусочки и добавьте в чашу блендера, туда же поместите крапиву и сок половины лимона. Налейте в ёмкость воды и измельчите до однородной консистенции.

Приятного аппетита!