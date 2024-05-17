Можно ли есть крапиву: диетолог объяснила, для кого она будет полезной, а для кого нет

Многие считают крапиву сорняком, даже не подозревая, что её можно употреблять в пищу. Однако из этого растения можно готовить супы, салаты, вторые блюда, выпечку и смузи.
О чём расскажем:
- Польза крапивы для здоровья
- Вред и противопоказания крапивы
- Как правильно обработать крапиву перед употреблением?
- Рецепты из крапивы
Польза крапивы для здоровья
«Исторически крапиву применяли для остановки кровотечений, заживления ран, при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) в качестве слабительного и желчегонного средства. А в голодные годы она спасала от авитаминозов».
В растении есть витамины и активные вещества, которые действительно могут оказать лечебный эффект, поскольку эти вещества содержатся в довольно высокой концентрации.
В крапиве довольно большое количество фолиевой кислоты (витамина В9), необходимой человеческому организму для кроветворения. Ещё этот нутриент предотвращает возможные пороки развития плода, которые могут привести к гибели ребёнка, поэтому её раньше использовали при планировании беременности (но ни в коем случае не во время).
Фото: istockphoto.com/dulezidar
В крапиве содержатся дубильные вещества, органические кислоты, эфирные масла, балловая кислота, камедь, фитонциды и флавоноиды. Благодаря такому набору растение оказывает общеукрепляющий, тонизирующий, бактерицидный и ранозаживляющий эффект.
Благодаря такой концентрации активных веществ крапиву часто используют фитотерапевты. На её основе существуют и лекарственные препараты, например, желчегонные и средства для улучшения заживления ожогов и ран.
Также крапива богата витамином К. В 100 г растения около 500 мкг нутриента. Он участвует в процессе свёртывания крови, оказывает кровоостанавливающее действие. Поэтому издавна настой этого растения применяется при обильных менструальных кровотечениях.
Вред и противопоказания крапивы
Учитывая, что крапива способствует свёртываемости крови, стоит быть осторожнее с её употреблением, поскольку передозировка чревата тромбозом (образование плотных сгустков крови).
Фото: istockphoto.com/urbazon
Людям, которые принимают препараты из группы антагонистов витамина К (например, варфарин), употреблять это растение категорически запрещено.
Также следует воздержаться от неё людям с варикозным расширением вен и особенно беременным женщинам, так как повышение тонуса матки может спровоцировать выкидыш.
Как правильно обработать крапиву перед употреблением?
Стебли и листья крапивы покрыты стрекательными клетками, в которых находятся муравьиная кислота и гистамин — они и вызывают «ожог» при прикосновении. Поэтому перед её употреблением нужно совершить ряд простых манипуляций.
Сначала крапиву нужно хорошо промыть под проточной водой, а затем обдать кипятком. Можно оставить её на какое-то время в горячей воде, а затем поместить в дуршлаг, чтобы стекла вся вода.
Фото: istockphoto.com/Malykalexa
Также использовать её можно в виде отвара наружно — для укрепления волос. Сухие листья растения необходимо залить кипятком (примерно две столовые ложки крапивы на стакан воды), остудить, а затем втирать в кожу головы.
Такой настой помогает регулировать работу сальных желёз, укрепляет волосы, придаёт им природный блеск и мягкость, а также препятствует ломкости и появлению секущихся кончиков.
Рецепты из крапивы
Как мы уже писали ранее, из крапивы можно приготовить множество различных блюд. Поделимся некоторыми популярными рецептами.
Зелёные щи
Суп прост в приготовлении, но очень питательный.
Ингредиенты:
- молодая крапива — 200 г;
- яйца — 4 шт.;
- топлёное масло — 3 ст. л.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- куриный бульон — 1 л;
- свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление. Сварите яйца всмятку (варить нужно около пяти минут). Лук мелко нарежьте и обжарьте на топлёном масле в кастрюле с толстым дном. Картофель очистите, нарежьте небольшими кубиками и добавьте к луку, обжарьте на слабом огне около пяти минут. Затем добавьте к овощам бульон, доведите до кипения, посолите и варите примерно 20 минут.
Фото: istockphoto.com/Aeril01
Пока варится бульон, займитесь крапивой. Тщательно её промойте, удалите грубые стебли, после чего обдайте кипятком. Это позволит вам нарезать растение без «ожогов». Крапиву положите в кастрюлю и варите ещё минуту. Добавьте перец.
Перед подачей супа в каждую тарелку добавьте сваренное яйцо: целое или половину.
Салат с крапивой и зелёным луком
Отличный вариант блюда, богатого витаминами.
Ингредиенты:
- молодая крапива — 1 пучок;
- петрушка — несколько веточек для вкуса;
- зелёный лук — 1 небольшой пучок;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л. для заправки;
- соль — по вкусу.
Приготовление. Отварите яйца, нарежьте кубиками. Также мелко нарежьте лук, петрушку и крапиву (её предварительно обдайте кипятком). Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, добавьте сметану, соль и снова перемешайте.
Фруктовый смузи с крапивой
Ароматный и вкусный напиток никого не оставит равнодушным.
Фото: istockphoto.com/FG Trade Latin
Ингредиенты:
- молодая крапива — 2-3 веточки;
- банан — 1 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- лимон — 1/2;
- вода — 50 мл.
Приготовление. Тщательно вымойте ингредиенты. Яблоко и банан нарежьте на небольшие кусочки и добавьте в чашу блендера, туда же поместите крапиву и сок половины лимона. Налейте в ёмкость воды и измельчите до однородной консистенции.
Приятного аппетита!