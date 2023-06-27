Несокрушимая воля: 90-летний британец получил 9-й дан по дзюдо

Казалось бы, 90 лет — это время, когда стоит наслаждаться свободными днями и спокойствием. Однако у британской легенды дзюдо на это свой взгляд. Майкл Ли был удостоен почётного 9-го дана — второго высшего звания в боевых искусствах.

Спортсмен посвятил всю свою жизнь этому виду спорта. Ещё в далёком 1955 году он пришёл в Лондонское общество дзюдо и попробовал свои силы. Тогда и разгорелась страсть Майкла. Всего через год активных тренировок он получил свой первый чёрный пояс.

Далее его карьера шла следующим образом: 2-й дан в 1961 году, 3-й в 1966 году, 4-й в 1974 году, 5-й в 1980 году. В это время Ли также основал клуб дзюдо Кин Рю.

Майкл Ли Фото: @Chris Cooper

Присвоение звания включает в себя технический экзамен, но с 5-го дана Международная федерация дзюдо рассматривает и спортивные заслуги спортсменов, которых у Майкла Ли было предостаточно.

Наконец, в 2023 году мечта осуществилась. Ему был присвоен 9-й дан в честь 70-летней карьеры. Этот памятный день дзюдоист отметил в компании друзей, коллег, тренеров и выдающихся деятелей.

Майкл Ли сказал:

Зная, что в Великобритании всего пять человек получили 9-й дан, я нахожусь среди коллег, которыми очень восхищаюсь и уважаю. Я ценю это признание моей постоянной и пожизненной приверженности экстраординарному спорту дзюдо и буду носить это звание с большой гордостью и честью.