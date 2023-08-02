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Стоматолог рассказала, как долго можно жевать жвачку

Стоматолог рассказала, как долго можно жевать жвачку
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Сколько по времени можно жевать жвачку
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Иногда хочется освежить дыхание. Наиболее удобный способ, где бы ты ни был – жвачка. Однако не все задумываются, насколько долго можно её использовать. Стоматолог-гигиенист Карина Яценко рекомендует не жевать изделие дольше 10-15 минут.

Особенно это касается пациентов, имеющих проблемы с височно-нижнечелюстным суставом – лишняя нагрузка ни к чему.

Также если вы ничего не ели, то жевание не принесёт ничего хорошего. Желудок начнёт выделять желудочный сок. Суть жвачки – вызвать слюноотделение, слюна «омывает» зубы. На это достаточно 5-10 минут.

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Если же вы хотите получить максимум пользы от использования резинки, рекомендуется присмотреться к ксилиту (сахарозаменитель) в составе. Он способен защитить зубы от воздействия патогенных микроорганизмов. Это, в свою очередь, не даёт образоваться кариесу и уменьшает откладывание налёта на зубах.

За счёт своих свойств ксилит образует связь с протеинами и кальцием. Данные вещества обычно уже находятся в слюне. В результате такого взаимодействия бонусом вы получаете восстановление эмали.

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