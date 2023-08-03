Ничто не вечно: психотерапевт Курпатов рассказал, как найти смысл жизни

Психотерапевт Андрей Курпатов в соцсетях поделился советами, как справиться периодом неопределённости и наслаждаться настоящим моментом.

Важно ценить данную минуту, её уникальность, не ждать завтрашнего дня, но и не жить в постоянной тревоге об его окончании.

Эта практика поможет найти подлинную уверенность в будущем и научиться быть счастливым, благодарным. Она позволяет балансировать между жаждой новых возможностей, предвкушением и наслаждением настоящего. Не бояться изменений и радоваться тому, что есть сейчас. Также не стоит всегда бежать вперёд, думая лишь о том, что вас может ожидать.

Именно такой подход любви к жизни и принятие факта «ничто не вечно» поможет найти гармонию, обрести умиротворение и смысл в собственной жизни.