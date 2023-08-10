Возлюбленный Сандры Буллок умер от редкого заболевания, с которым может столкнуться каждый

Актриса и фотограф, Брайан Рэндалл, были вместе 8 лет, до его внезапной кончины. На протяжении трёх лет мужчина боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Остановить болезнь у врачей не получилось.

БАС — редкий и малоизученный диагноз. Специалисты предупреждают, что никто от него не застрахован.

По данным экспертов американской клиники Мэйо, основной симптом заболевания — мышечная слабость. Кроме него, пациент может испытывать проблемы с ходьбой или выполнением повседневных задач, слабость в ногах или ступнях, слабость рук, невнятную речь или затрудненное глотание, случайный плач или смех, а также изменения в мышлении или поведении.

Причины заболевания пока остаются загадкой. Известно, что предрасположенность к БАС может передаваться генетически с 50-процентной вероятностью. Кроме того, известно, что мужчины болеют чаще, чем женщины. Первые симптомы человек обычно замечает с 55 до 75 лет. На данный момент существуют исследования, которые связывают зависимость курения и возникновения БАС.

Обычный после постановки такого диагноза врачи прогнозируют летальный исход через 2-5 лет. Но знаменитый физик, Стивен Хокинг, прожил с БАС более 50.

Брайан вёл скрытую борьбу с болезнью. Он не афишировал свой диагноз и до последнего сопровождал Сандру на публичных выходах. Его семья попросила сделать пожертвование фонду помощи людям с БАС вместо цветов.