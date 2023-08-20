Учёные выяснили, почему любимая игра богачей опасна

Медики из Университета Южной Австралии исследовали, как постоянное нахождение на свежем воздухе влияет на спортсменов. Им удалось собрать базу данных, в которую вошли сведения о состоянии здоровья около 450 тыс. участников гольф-клубов. В результате они пришли к неутешительным выводам: у каждого четвёртого игрока диагностирован рак кожи.

Учёные собрали данные о состоянии здоровья, диагнозе, если он установлен, образе жизни и занятиях гольфом. Их целью было подтвердить или опровергнуть предположение о связи между игрой в гольф и риском возникновения рака кожи.

Выяснилось, что среди всего населения Австралии диагноз «рак кожи» выявлен у 4%, у участников гольф-клубов — почти у 27%.

Несмотря на то что участники эксперимента активно пользовались солнцезащитными кремами и знали про вред от долгого пребывания на открытом воздухе в ясную погоду, почти каждый четвёртый гольфист сталкивался с этим диагнозом. Сейчас учёные работают над изменениями, которые помогут сделать любимый спорт богачей безопаснее.