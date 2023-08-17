Просыпаетесь уставшими? Вот почему может появляться чувство слабости по утрам
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Эксперт выделил 6 причин утреннего недомогания.
- Несоблюдение регулярного режима сна может оказать негативное воздействие на пищеварительную систему, вызывая беспокойство в желудке. Эффект особенно заметен у тех, кто сталкивается с бессонницей, апноэ или сменой часовых поясов.
- Продолжительный период голодания способен привести к снижению уровня сахара в крови, что, в свою очередь, оказывает влияние на общее самочувствие. Недостаток пищи с клетчаткой и сложными углеводами может спровоцировать тошноту и болезненное состояние.
- Кислотный рефлюкс тоже приводит к дискомфорту. Он возникает, когда кислота в желудке возвращается обратно в пищевод. Так возникает изжога, неприятный вкус во рту и другие ощущения.
- Недостаточное употребление жидкости вечером может привести к обезвоживанию утром, что сопровождается лёгким головокружением.
- Беспокойство и тревожные мысли способны вызвать тошноту, негативно повлиять на аппетит, концентрацию и ясность мышления. Кишечная система тесно связана с центральной нервной системой, что вызывает физиологические реакции при эмоциональных нарушениях.
- Неожиданные симптомы утренней болезненности могут быть связаны с начинающимся заболеванием. Даже обыденная заложенность носа вызывает тошноту из-за давления на внутреннее ухо.
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