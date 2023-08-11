Учёные нашли симптом депрессии, который можно обнаружить за ужином

Если во время готовки вы перестали наслаждаться запахом любимой еды, это важный сигнал, который нельзя игнорировать. Исследователи из медицинского центра Джона Хопкинса, США, выявили зависимость между качеством обоняния и ментальным здоровьем у пожилых людей.

Исследователи проанализировали показатели 2125 человек за восемь лет. У четверти участников эксперимента за этот период появились признаки депрессивного расстройства. В большей мере это были те пациенты, у которых в самом начале эксперимента уже были проблемы с обонянием. Один из авторов исследования и профессор психиатрии Видья Каматх определил связь между этими состояниями так:

Запах — важный способ взаимодействия с окружающим миром, наше исследование показывает, что его отсутствие может быть предупреждающим признаком депрессии.

По мнению врачей, это происходит потому, что области мозга, которые отвечают за распознавание запахов и эмоций, связаны. Поэтому, если вы перестали получать удовольствие от аромата еды или любимых духов, это повод обратить внимание на своё состояние.