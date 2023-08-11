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Учёные нашли симптом депрессии, который можно обнаружить за ужином

Учёные нашли симптом депрессии, который можно обнаружить за ужином
Назван новый симптом депрессии
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Если во время готовки вы перестали наслаждаться запахом любимой еды, это важный сигнал, который нельзя игнорировать. Исследователи из медицинского центра Джона Хопкинса, США, выявили зависимость между качеством обоняния и ментальным здоровьем у пожилых людей.

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Исследователи проанализировали показатели 2125 человек за восемь лет. У четверти участников эксперимента за этот период появились признаки депрессивного расстройства. В большей мере это были те пациенты, у которых в самом начале эксперимента уже были проблемы с обонянием. Один из авторов исследования и профессор психиатрии Видья Каматх определил связь между этими состояниями так:

Запах — важный способ взаимодействия с окружающим миром, наше исследование показывает, что его отсутствие может быть предупреждающим признаком депрессии.

По мнению врачей, это происходит потому, что области мозга, которые отвечают за распознавание запахов и эмоций, связаны. Поэтому, если вы перестали получать удовольствие от аромата еды или любимых духов, это повод обратить внимание на своё состояние.

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