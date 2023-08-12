Суть бодибилдинга — адаптация: старейший бодибилдер в мире раскрыл секреты долголетия

Джиму Аррингтону — 90, но он до сих пор тренируется не менее двух раз в неделю. Последнее соревнование, где он участвовал в качестве бодибилдера, состоялось в 2022 году. Но Джим не собирается на пенсию. По его словам, он хочет продолжать тренироваться.

На сегодняшний день Аррингтон самый пожилой бодибилдер в мире. В интервью на канале Книги рекордов Гиннесса он рассказал, что помогает ему не сбавлять темп.

По мнению Джима, очень важно прислушиваться к себе и понимать, что с возрастом тренировки должны меняться:

То, что работает для человека в разные периоды его жизни, — не одно и то же. В этом вся суть бодибилдинга — адаптация.

Следуя этому принципу Джим поменял свой рацион. Долгое время в его меню было много молока и мяса. Раньше он думал, что эти продукты полезны для роста мышечной массы. Но потом спортсмен понял, что такая еда только провоцирует воспаления. Теперь в его меню много растительной пищи.

Джим очень рад своему новому достижению. Рекорд придал ему новых сил:

Что меня вдохновляет, так это люди, которые подходят и говорят, что я их вдохновляю.