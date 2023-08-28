Эксперт объяснил, чем чревато употребление кофе сразу после пробуждения

Многие привыкли пить кофе сразу после пробуждения, чтобы быстро проснуться. Однако сомнолог рекомендует избавиться от такой привычки, так как такой подход может вызвать привыкание к напитку.

Наш мозг вырабатывает химическое вещество аденозин. За весь день он накапливается и помогает чувствовать сонливость. Однако утренний кофеин блокирует рецепторы, что заставляет нас оставаться бодрыми даже в ночное время.

В идеале нужно подождать час после пробуждения, чтобы действительно получить пользу. Это время необходимо для того, чтобы уровень кортизола начал снижаться естественным образом.

Если же выпивать кофе в момент пика гормона стресса, организм может вырабатывать терпимость и привыкание к напитку.