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Эксперт объяснил, чем чревато употребление кофе сразу после пробуждения

Эксперт объяснил, чем чревато употребление кофе сразу после пробуждения
Оптимальное время для употребления кофе
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Многие привыкли пить кофе сразу после пробуждения, чтобы быстро проснуться. Однако сомнолог рекомендует избавиться от такой привычки, так как такой подход может вызвать привыкание к напитку.

Наш мозг вырабатывает химическое вещество аденозин. За весь день он накапливается и помогает чувствовать сонливость. Однако утренний кофеин блокирует рецепторы, что заставляет нас оставаться бодрыми даже в ночное время.

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В идеале нужно подождать час после пробуждения, чтобы действительно получить пользу. Это время необходимо для того, чтобы уровень кортизола начал снижаться естественным образом.

Если же выпивать кофе в момент пика гормона стресса, организм может вырабатывать терпимость и привыкание к напитку.

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