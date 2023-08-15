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Помощник в борьбе с онкологией: медики обнаружили полезное свойство лакричных конфет

Помощник в борьбе с онкологией: медики обнаружили полезное свойство лакричных конфет
Необычная польза лакричных конфет
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Команда учёных из Гонконгского университета нашла сладкого помощника в лечении рака поджелудочной железы. По их мнению, конфеты с лакрицей подавляют болезнь, которая считается «молчаливым убийцей». Изоликвиритигенин — вещество, которое содержится в солодке, снижает выживаемость раковых клеток на 20%.

Команда медиков провела лабораторные испытания на мышах. Исследования показали, что всего 30 мг/кг изоликвиритигенина уменьшали размер раковой опухоли. В результате лечения солодкой удалось добиться таких же результатов, как при химиотерапии.

Вещество, новое свойство которого открыли учёные, содержится в лакричных конфетах. Доктор Джошуа Ко Ка-Шун — глава исследовательской группы заключил:

Рак поджелудочной железы трудно выявить, и обычно он обнаруживается на поздней стадии, когда доступно не так много вариантов лечения, поэтому поиск подходящего метода является неотложной задачей. Это соединение стоит рассмотреть как часть нового поколения химиотерапевтического лечения.
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