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Чем опасно интервальное голодание?

Британские врачи назвали скрытые опасности интервального голодания
Последствия интервального голодания
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Популярный тип питания провоцирует серьёзные проблемы со здоровьем. Британские медики уверяют, что последствиями интервального голодания могут стать сердечные заболевания, диабет 2 типа и проблемы с психическим здоровьем. Но особо опасен такой тип питания для женского здоровья. По словам американского диетолога, Кэролин Уильямс, интервальное голодание вызывает бесплодие.

Подобная диета предполагает ограничение приёмов пищи по часам. Самый распространённый вид интервального голодания — 16/8. В этом случае человек на 16 часов полностью отказывается от пищи.

По мнению диетолога, такой способ снижения веса может нарушить выработку двух гормонов: лютеинизирующего и фолликулостимулирующего. В результате, женщина страдает от нерегулярной менструации, а её фертильность резко снижается.

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Кэтрин уверена, причина в том, что чаще всего перерыв, когда человек голодает — слишком большой. У каждого организма — разные потребности. Поэтому, даже если вам кажется, что вы спокойно переносите 16 часов голодания, не стоит переходить на такой тип питания без рекомендаций врача.

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